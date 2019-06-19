Бронетранспортер с обновленным пулеметом покажут на «Армии-2019»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет продемонстрирован бронетранспортер БТ-3Ф, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«БТ-3Ф – результат кооперации предприятий Ростеха. Бронетранспортер создан на Курганмашзаводе, разработку боевого модуля осуществляло дочернее предприятие корпорации «Уралвагонзавод» – НПО «Электромашина». В качестве соисполнителей также были привлечены предприятия, специализирующиеся на крупнокалиберном стрелковом вооружении, что позволило существенно улучшить огневые характеристики», – сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что новая машина отличается высоким качеством, простотой, надежностью, превосходными боевыми возможностями и имеет серьезный экспортный потенциал.

Боевой модуль бронетранспортера имеет двухплоскостную стабилизированную платформу, на которой установлен пулемет «Корд» (калибр 12,7 мм) с лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, встроенной диагностикой исправности системы, счетчиком патронов.

Угол склонения пулемета подняли до 10 градусов, что дает возможность вести огонь по всем целям на склонах холмов.

Главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в Ростех) Сергей Абдулов отметил, что этот модуль уже был на предыдущих выставках, но в него добавлен автомат сопровождения целей.

БТ-3Ф создан на основе БМП-3 и может транспортировать подразделения морской пехоты, береговой охраны, сухопутные войска и производить огневую поддержку десанта во всех видах боевых операций. Вместимость машины составляет 17 человек, включая членов экипажа.

В апреле стало известно, что морская пехота Индонезии отказалась от военной техники украинского производства в пользу российских БМП-3Ф и БТ-3Ф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД