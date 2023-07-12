G7 сформулировала принцип разморозки российских активов

Историк: Польша спросит с Украины за Волынскую резню после поражения ВСУ

Историк Гаспарян объяснил, почему Польша пока не предъявляет претензии Украине за Волынскую резню

Польша сейчас поддерживает Украину из-за ее противостояния с Россией. Но когда Украина проиграет, Польша предъявит ей претензии и за Волынскую резню, и за героизацию Бандеры, сказал газете ВЗГЛЯД историк Армен Гаспарян. Во вторник в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА против жителей II Польской Республики (1918-1945)

«Польские политики, публично оплакивая жертв геноцида, на деле предали память погибших в Волынской резне, вооружая и обучая киевский режим, который является идеологическим наследником Степана Бандеры. У нормальных людей это называется «биполярное расстройство», а для поляков это политика», – пояснил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

«Сейчас Украина противостоит Москве, поэтому Варшава предпочитает закрыть глаза на массовые проявления откровенно нацистских настроений среди украинских военных – вплоть до поклонения Гитлеру и его приспешникам», – отметил собеседник.

«Когда же Украина проиграет, Польша мгновенно вспомнит и предъявит претензии ей за все: за Волынскую резню, за героизацию Бандеры, за многое другое. И польская общественность воспримет это с сильным ажиотажем и поддержкой. Но сейчас в публичном пространстве Польша и Украина братаются. Польское общество ворчит, но принимает правила игры своей власти, поскольку понимает, для чего это делается сейчас», – добавил эксперт.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Варшава предает память жертв Волынской резни, продвигая нацистскую идеологию и снабжая оружием киевский режим. «Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах», – написал он в своем Telegram-канале.

«Членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 1930-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», – указал депутат.

Ранее несколько сотен человек провели перед посольством Украины в Варшаве акцию памяти «Воскресенье украинской расплаты», организованную партией «Фронт» Кшиштофа Толвинского в сотрудничестве с другими организациями, сообщает Mysl Polska.

«Это был геноцид и этническая чистка», – напомнил Толвинский про Волынскую резню. «Американцы, немцы и прочие потирают руки и делят деньги. А мы вооружимся. Против кого вооружимся? Друг против друга?», – сказал он.

При этом в понедельник президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда вместе присутствовали на поминальной церемонии в костеле святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Волынская резня – один из самых болезненных вопросов во взаимоотношениях двух стран. Трагедия произошла во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН-УПА (запрещена в России) при поддержке местного населения совершили акции массового убийства поляков.

В Польше события получили название Волынской резни, жертвами которой стали более 100 тыс. человек, в основном крестьян. Датой начала Волынской резни считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА провели скоординированную атаку на 99 польских поселений под лозунгом «Смерть ляхам!».

В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН, УПА, дивизии СС «Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны).