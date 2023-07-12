Эксперт Рогов назвал нелепым мифом «неуязвимость» немецких танков Leopard

«Неуязвимость» немецких танков Leopard на деле оказалась нелепым мифом, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, обстановка на линии фронта в Запорожской области продемонстрировала, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом, и надежда Киева на немецкое «чудо-оружие» не оправдалась.



«Был качественный пиар и реклама, а в итоге техника ничем себя не зарекомендовала», – сказал Рогов, передает РИА «Новости».

Ранее попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько рассказал, что украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом.