Российские военные и пограничники ФСБ сорвали попытку проникновения двух украинских террористических групп в Белгородскую область в районе поселка Новая Таволжанка, сообщило Минобороны.

Атака началась около 13.00 под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться у поселка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Авиация и артиллерия подразделений прикрытия границы ЗВО террористические формирования были уничтожены. Было ликвидировано более десяти боевиков, две лодки и бронемашина.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять минометных взводов, уничтожена машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск (Харьковская область), две польские САУ Krab, бившие по российской территории.

Напомним, в воскресенье украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, позже ее рассеяли артиллерийским огнем.