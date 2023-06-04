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Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
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В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.
Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».
Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.
В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.
Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
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Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.
Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
В администрации Бердянска сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу и уничтожении шести ракет российской системой ПВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет, сообщили в администрации города.
Администрация сообщила в своем Telegram-канале, что около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Как пояснили городские власти, террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу.
По предварительной информации оперативных служб, российская система ПВО сбила шесть ракет.
Накануне в результате ракетного удара ВСУ по порту Бердянска пострадали девять человек.
«Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских военных
Российские военные с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ
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Российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.
Кроме того, как сообщил Чехов, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские подразделения уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, а также БМП и автомобиль в районе села Сухие Ялы, передает РИА «Новости».
В районе Шевченко на Южнодонецком направлении российская артиллерия группировки «Восток» уничтожила склад боеприпасов и живую силу противника. В районе Времевки поврежден опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки и Полтавки – пункты временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, минометный расчет уничтожен в районе Новомихайловки.
Чехов добавил, что расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке.
Огнем САУ «Малка» и расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении поражены два пункта временной дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, уничтожена живая, автомобильная техника, склад боеприпасов.
Ранее Минобороны показало боевую работу «Солнцепека».
В Джанкое сбили дрон
Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое сбит беспилотник
Беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, сбили в городе Джанкой на севере Крыма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Крючков сообщил в Telegram-канале, что в результате в нескольких домах частного сектора оказались повреждены остекления.
Все службы работают, добавил советник главы Крыма, пообещав позднее предоставить официальную информацию.
19 мая российские ПВО сбили над Крымом четыре дрона.
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих
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Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.
Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.
В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа и гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.
В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР.
За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 4 июня, объявлена в Киеве и еще ряде украинских регионов.
По данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, в украинской столице сирены зазвучали после 01.48 мск. Также тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Между тем украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в городе Запорожье прогремел взрыв, передает РИА «Новости».
К 02.35 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает ТАСС.
В ночь на пятницу в Киеве прогремел мощный взрыв.
На Украине придумали новый способ мобилизации
РИА «Новости»: На Украине начали мобилизовать мужчин, стоящих в очереди за гумпомощью
Украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, сообщил сотрудник российских силовых структур.
Источник РИА «Новости» со ссылкой на информаторов в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате) рассказал, что устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин забирать из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране готовится проект закона, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий.
Газета ВЗГЛЯД писала о способах, которыми украинские граждане избегают мобилизации.
На Украине сообщили о взрывах в нескольких областях
Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях
Взрывы прогремели в ночь на воскресенье, 4 июня, в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Сообщение о взрывах передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Запорожье.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.