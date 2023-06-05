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Экологи рассказали, как любовь к природе стала модной тенденцией в России
Экологи перечислили достижения России в продвижении зеленой повестки
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Экология в России становится объединяющим фактором, благодаря Владимиру Путину в стране реализуются системные экологические программы, а охрана окружающей среды – безоговорочный тренд, рассказали газете ВЗГЛЯД экологи. В понедельник в России отмечается День эколога.
«Россия исторически всегда лидировала в вопросах экологии. Нацпроект «Экология» будет продлен в следующем году, в него будут внесены все необходимые дополнения и правки. На мой взгляд, этот нацпроект реализуется эффективно, но есть над чем работать с точки зрения добавления инновационных решений», – считает Ольга Степченко, сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».
За последние годы произошло объединение многих общественных организаций и волонтерских движений по теме экологии. «Экология в России становится объединяющим фактором для людей разных возрастов, интересов и профессий. Это можно увидеть в ходе наших акций «Сад памяти», «Чистая Арктика», «Марафон рек». В них участвуют молодые предприниматели, айтишники, дизайнеры, волонтеры. Сегодня в вопросы экологии вовлечен каждый десятый житель России, но я уверена, что благодаря нашим усилиям каждый третий станет приверженцем экологии», – признается Степченко.
«Владимир Путин – самый экологически осознанный президент в мире. Ни один глава государства не уделяет столько внимания вопросам охраны окружающей среды, как это делает лидер России. Именно благодаря личной позиции и врожденной природоохранной эмпатии Путина в России вот уже несколько лет реализуются системные экологические программы, а природоохранная повестка является незаменимой составляющей при реализации любых проектов социально-экономического развития», – говорит Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ (ОП).
По ее словам, президент уделяет особое внимание вопросам сохранения биоразнообразия – одного из самых острых экологических вызовов, с которым столкнулось человечество. «Система ООПТ – особо охраняемых природных территорий, которые призваны сохранять и приумножать редкие виды и нетронутую природу, – растет и расширяется год за годом. И опять-таки это происходит именно благодаря президентской воле», – добавила Шаройкина.
Национальный проект «Экология», подчеркивает член ОП, закрепил за охраной окружающей среды приоритетное место в реализации государственной политики. «По ряду направлений он показывает свою эффективность. Но вместе с тем он обнажил тот огромный пласт работы по восстановлению и защите окружающей среды и уникальной природы России, который нам предстоит проделать, чтобы обеспечить экологическое благополучие для ныне живущих и будущих поколений. И нацпроект продолжает реализовываться, а главное расширяться. Помимо того, что он продлен до 2030 года, так и число федеральных проектов в его рамках увеличивается», – указала собеседник.
«Нацпроект «Экология» охватывает вопросы сохранения лесов, водных ресурсов, переработки отходов... По многим направлениям ведется системная работа, которая дает положительный эффект практически во всей стране. Многое сделано в плане «мусорной» реформы, рекультивации свалок, создания инфраструктуры для опасных отходов.
Это реабилитация таких водных объектов как озеро Байкал и река Волга.
Это решение вопроса по качеству атмосферного воздуха на территории 12 крупнейших промышленных центров. Эта работа будет продолжаться и дальше по другим городам, где есть проблема с точки зрения загрязненности воздуха. Таких у нас 41», – указывает Александр Закондырин, председатель общественного совета Минприроды РФ и комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной палаты.
По словам Степченко, вопросы экологии сильно волнуют жителей новых территории России. «Мне пишет огромное количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о том, что им очень важно посадить деревья вокруг своего дома, заложить памятник из живых деревьев в честь бойцов специальной военной операции. Такой подход очень ценен. Та же ЛНР была в советское время одной из передовых в вопросах экологии», – отметила эколог.
5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1972 году. В этот день в Стокгольме открылась Конференция ООН по проблемам окружающей среды. В России День эколога был введен по указу Владимира Путина в 2007 году. Впервые День эколога отмечался в 2008 году.
Экологическая повестка становится трендом в небольших городах по всей России, а не только на Байкале или Алтае. «Если два-три года назад экологические привычки касались в основном Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани, то сейчас это Нижний Тагил, Челябинск, Новороссийск. Появляются активисты на Дальнем Востоке, Чукотке. Среди них много регионов, для которых экологические проекты были совершенно нехарактерны», – поясняет Степченко.
Она подчеркнула, что здесь нет прямой связи с вредными предприятиями в городах.
«Причина в распространении знаний о том, что экология – это то, что нас всех объединяет. Экология – это про любовь к России.
Сейчас каждый может посадить дерево и внести огромный вклад в решение тех задач, которые перед нами ставит президент, в том числе по стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов», – уверена собеседник.
Сегодня в каждой российской школе есть экокружок. «Для меня это заслуга президента, потому что сейчас возобновляется сообщество юных натуралистов. Я вижу, как школьники погружены в эту тему... Ребята участвуют в субботниках, высаживают деревья или помогают каким-то другим образом. Это говорит о том, что мы прививаем любовь к природе со школьной скамьи. Еще пять-восемь лет назад такого не было», – рассказала Степченко.
Она отметила позицию бизнеса, предприятия начали более ответственно относиться к своей деятельности. Представители бизнеса не только участвуют в кампаниях по высадке леса, но и постоянно ухаживают за деревьями. «Это более ответственное отношение к вопросам экологии. Мы уходим от понятия «гринвошинг» («зеленый» пиар), общество становится более ответственным в вопросах экологии. Мы видим меньше сомнительных проектов, люди все больше погружаются в тему экологии», – отметила эксперт.
Шаройкина согласна, что рост экологического самосознания очевиден и вопросы экологии проникают во все сферы жизни. «Охрана окружающей среды – безоговорочный тренд. Но и в этом направлении предстоит проделать большую работу. Экология стала модной тенденцией, но для качественных изменений и показательных результатов в достижении целей по обеспечению экологического благополучия не хватает тотальной погруженности и глубины знаний. И здесь главное направление, которое необходимо развивать и уделять этому тщательное внимание, – это создание и внедрение в России системы непрерывного экологического образования и просвещения, которая охватит все возрастные группы населения и все общественные, государственные и бизнес круги», – говорит член ОП.
«Любовь к уникальной природе и нашей стране является, по сути, национальной идеей. Эта любовь объединяет людей самых разных взглядов, социального положения, уровня достатка и вероисповеданий. Все, кто любят природу, любят нашу страну», – убежден Закондырин.
С момента принятия в 2020 году новой Конституции РФ и «зеленых» поправок у общественных экологических организаций заметно расширился спектр применения их деятельности и поле для развития. «Экологические специальности, проекты и решения становятся все более и более востребованными. Заметную поддержку такие организации получают и благодаря Фонду президентских грантов, в котором проектам по охране окружающей среды также уделяют пристальное внимание. Государственные и частные корпорации также активнее сотрудничают с экологическими организациями, интегрируя практики устойчивого развития в свою деятельность, опираясь на опыт ведущих экспертов в данной сфере», – указала Шаройкина.
Между тем на Западе экологическая повестка превратилась в инструмент конкуренции между крупным промышленным и добывающим бизнесом.
«В 90-е годы многие западные компании внедрялись к нам в Россию с целью создания и размещения здесь вредных производств. Но с приходом Владимира Владимировича на пост президента эти попытки пресекались шаг за шагом. Мы видим это по политике президента. Тот же Greenpeace (признан Генпрокуратурой нежелательной организацией), который активно вел работу в России, выбирал определенные компании и саботировал их деятельность. На Западе экологическая политика – это инструмент конкуренции между крупным промышленным и добывающим бизнесом и Greenpeace выступает как их правая рука», – уверена Степченко.
«Западная экологическая повестка, действительно, предстает в не самом лучшем свете. С момента начала СВО мы все чаще наблюдаем политику двойных стандартов и лицемерие западных лидеров. Россия, несмотря на предельное геополитическое давление, не отказалась ни от каких международных экологических договоров, осознавая, что только путем консолидации усилий мирового сообщества мы сможем ответить на глобальные экологические вызовы, которые касаются каждого, ведь у экологии нет границ. Пожалуй, один из самых показательных примеров – это отказ от сотрудничества с Россией в рамках Арктического совета. Всем декларируемым лозунгам о том, как важно сохранять Арктику, оказалась грош-цена. Без участия России, которая занимает доминирующее положение в Арктике и имеет самую протяженную границу, это просто невозможно», – считает Шаройкина.
Американский разведчик сказал, что случилось с Залужным
Экс-разведчик США Риттер: Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при российском ударе под Херсоном
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Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил также, что российским ВКС удалось ликвидировать многих сотрудников киевской разведки, которые тесно сотрудничали с коллегами из Британии и США, в бункерах на украинской территории, передает РИА «Новости».
С начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
В конце мая в Telegram-канале Залужного появилось сообщение, что он якобы провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ
Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО
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«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.
По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.
Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.
Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.
Стало известно о совместной попытке ВСУ и польских наемников прорвать Запорожский фронт
Рогов: Украинские военные вместе с польскими наемниками совершили попытку прорыва Запорожского фронта
Украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что попытка прорыва была предпринята в воскресенье около полудня через разведку боем. Бои, по его данным, развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь, а также южнее и юго-западнее Времевки.
На штурм, как сообщает Рогов, пошли около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113 и бронеавтомобили. В атаке участвовали не только регулярные части боевиков ВСУ, но и польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса, уточнил Рогов.
Бой, продолжил Рогов, длился около двух часов, за это время нацисты продвинулись примерно на две сотни метров, максимальная глубина «вклинивания» объединенных сил ВСУ и польских наемников доходила до 400 метров.
Российские бойцы из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО держали качественную оборону, точные удары наносили ВКС, артиллерия, велся прицельный минометный огонь. В результате боя два танка были уничтожены из ПТРК, в общей сложности уничтожено не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков, враг откинут с занимаемых позиций, сообщил Рогов.
Он добавил, что боевые действия продолжаются, враг не прекращает попытки штурма. Российские бойцы, отметил Рогов, накрывают противника огнем.
Рогов отметил также, что, «по традиции», «нацистские черти» предприняли попытку наступления именно в большой православный праздник.
Ситуацию он назвал «тревожной, но контролируемой».
Ранее появились сообщения о том, что польские наемники на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти Польши заявили, что наемники из республики «не имеют никакого отношения» к официальной Варшаве.
Задержаны все семеро сбежавших из части под Соледаром военнослужащие
Задержан последний из семи сбежавших из части под Соледаром военнослужащих
Правоохранители задержали в Донецкой народной республике последнего из семи военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть под Соледаром, сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что последний из семи военнослужащих задержан несколько дней назад, передает ТАСС.
В конце мая в Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных. Трое из них были задержаны в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он хотел сдаться.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
Варшава заявила о непричастности к польским наемникам на Украине
Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
Он подчеркнул, что Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши, передает РИА «Новости».
Он также призвал не ассоциировать поступки этих наемников с властями Польши.
Напомним, в нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Минобороны сообщило о срыве попытки крупномасштабного наступления ВСУ
Минобороны РФ сообщило о начале крупномасштабного наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
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Украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подчеркнув, что успеха ВСУ добиться не удалось.
На одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, передает ТАСС слова Конашенкова. Сообщение также приводится в Telegram-канале российского военного ведомства.
Конашенков сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. «Восточная» группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.