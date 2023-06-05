Экологи рассказали, как любовь к природе стала модной тенденцией в России

Экологи перечислили достижения России в продвижении зеленой повестки

Экология в России становится объединяющим фактором, благодаря Владимиру Путину в стране реализуются системные экологические программы, а охрана окружающей среды – безоговорочный тренд, рассказали газете ВЗГЛЯД экологи. В понедельник в России отмечается День эколога.

«Россия исторически всегда лидировала в вопросах экологии. Нацпроект «Экология» будет продлен в следующем году, в него будут внесены все необходимые дополнения и правки. На мой взгляд, этот нацпроект реализуется эффективно, но есть над чем работать с точки зрения добавления инновационных решений», – считает Ольга Степченко, сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

За последние годы произошло объединение многих общественных организаций и волонтерских движений по теме экологии. «Экология в России становится объединяющим фактором для людей разных возрастов, интересов и профессий. Это можно увидеть в ходе наших акций «Сад памяти», «Чистая Арктика», «Марафон рек». В них участвуют молодые предприниматели, айтишники, дизайнеры, волонтеры. Сегодня в вопросы экологии вовлечен каждый десятый житель России, но я уверена, что благодаря нашим усилиям каждый третий станет приверженцем экологии», – признается Степченко.

«Владимир Путин – самый экологически осознанный президент в мире. Ни один глава государства не уделяет столько внимания вопросам охраны окружающей среды, как это делает лидер России. Именно благодаря личной позиции и врожденной природоохранной эмпатии Путина в России вот уже несколько лет реализуются системные экологические программы, а природоохранная повестка является незаменимой составляющей при реализации любых проектов социально-экономического развития», – говорит Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ (ОП).

По ее словам, президент уделяет особое внимание вопросам сохранения биоразнообразия – одного из самых острых экологических вызовов, с которым столкнулось человечество. «Система ООПТ – особо охраняемых природных территорий, которые призваны сохранять и приумножать редкие виды и нетронутую природу, – растет и расширяется год за годом. И опять-таки это происходит именно благодаря президентской воле», – добавила Шаройкина.

Национальный проект «Экология», подчеркивает член ОП, закрепил за охраной окружающей среды приоритетное место в реализации государственной политики. «По ряду направлений он показывает свою эффективность. Но вместе с тем он обнажил тот огромный пласт работы по восстановлению и защите окружающей среды и уникальной природы России, который нам предстоит проделать, чтобы обеспечить экологическое благополучие для ныне живущих и будущих поколений. И нацпроект продолжает реализовываться, а главное расширяться. Помимо того, что он продлен до 2030 года, так и число федеральных проектов в его рамках увеличивается», – указала собеседник.

«Нацпроект «Экология» охватывает вопросы сохранения лесов, водных ресурсов, переработки отходов... По многим направлениям ведется системная работа, которая дает положительный эффект практически во всей стране. Многое сделано в плане «мусорной» реформы, рекультивации свалок, создания инфраструктуры для опасных отходов.

Это реабилитация таких водных объектов как озеро Байкал и река Волга.

Это решение вопроса по качеству атмосферного воздуха на территории 12 крупнейших промышленных центров. Эта работа будет продолжаться и дальше по другим городам, где есть проблема с точки зрения загрязненности воздуха. Таких у нас 41», – указывает Александр Закондырин, председатель общественного совета Минприроды РФ и комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной палаты.

По словам Степченко, вопросы экологии сильно волнуют жителей новых территории России. «Мне пишет огромное количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о том, что им очень важно посадить деревья вокруг своего дома, заложить памятник из живых деревьев в честь бойцов специальной военной операции. Такой подход очень ценен. Та же ЛНР была в советское время одной из передовых в вопросах экологии», – отметила эколог.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1972 году. В этот день в Стокгольме открылась Конференция ООН по проблемам окружающей среды. В России День эколога был введен по указу Владимира Путина в 2007 году. Впервые День эколога отмечался в 2008 году.

Экологическая повестка становится трендом в небольших городах по всей России, а не только на Байкале или Алтае. «Если два-три года назад экологические привычки касались в основном Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани, то сейчас это Нижний Тагил, Челябинск, Новороссийск. Появляются активисты на Дальнем Востоке, Чукотке. Среди них много регионов, для которых экологические проекты были совершенно нехарактерны», – поясняет Степченко.

Она подчеркнула, что здесь нет прямой связи с вредными предприятиями в городах.

«Причина в распространении знаний о том, что экология – это то, что нас всех объединяет. Экология – это про любовь к России.

Сейчас каждый может посадить дерево и внести огромный вклад в решение тех задач, которые перед нами ставит президент, в том числе по стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов», – уверена собеседник.

Сегодня в каждой российской школе есть экокружок. «Для меня это заслуга президента, потому что сейчас возобновляется сообщество юных натуралистов. Я вижу, как школьники погружены в эту тему... Ребята участвуют в субботниках, высаживают деревья или помогают каким-то другим образом. Это говорит о том, что мы прививаем любовь к природе со школьной скамьи. Еще пять-восемь лет назад такого не было», – рассказала Степченко.

Она отметила позицию бизнеса, предприятия начали более ответственно относиться к своей деятельности. Представители бизнеса не только участвуют в кампаниях по высадке леса, но и постоянно ухаживают за деревьями. «Это более ответственное отношение к вопросам экологии. Мы уходим от понятия «гринвошинг» («зеленый» пиар), общество становится более ответственным в вопросах экологии. Мы видим меньше сомнительных проектов, люди все больше погружаются в тему экологии», – отметила эксперт.

Шаройкина согласна, что рост экологического самосознания очевиден и вопросы экологии проникают во все сферы жизни. «Охрана окружающей среды – безоговорочный тренд. Но и в этом направлении предстоит проделать большую работу. Экология стала модной тенденцией, но для качественных изменений и показательных результатов в достижении целей по обеспечению экологического благополучия не хватает тотальной погруженности и глубины знаний. И здесь главное направление, которое необходимо развивать и уделять этому тщательное внимание, – это создание и внедрение в России системы непрерывного экологического образования и просвещения, которая охватит все возрастные группы населения и все общественные, государственные и бизнес круги», – говорит член ОП.

«Любовь к уникальной природе и нашей стране является, по сути, национальной идеей. Эта любовь объединяет людей самых разных взглядов, социального положения, уровня достатка и вероисповеданий. Все, кто любят природу, любят нашу страну», – убежден Закондырин.

С момента принятия в 2020 году новой Конституции РФ и «зеленых» поправок у общественных экологических организаций заметно расширился спектр применения их деятельности и поле для развития. «Экологические специальности, проекты и решения становятся все более и более востребованными. Заметную поддержку такие организации получают и благодаря Фонду президентских грантов, в котором проектам по охране окружающей среды также уделяют пристальное внимание. Государственные и частные корпорации также активнее сотрудничают с экологическими организациями, интегрируя практики устойчивого развития в свою деятельность, опираясь на опыт ведущих экспертов в данной сфере», – указала Шаройкина.

Между тем на Западе экологическая повестка превратилась в инструмент конкуренции между крупным промышленным и добывающим бизнесом.

«В 90-е годы многие западные компании внедрялись к нам в Россию с целью создания и размещения здесь вредных производств. Но с приходом Владимира Владимировича на пост президента эти попытки пресекались шаг за шагом. Мы видим это по политике президента. Тот же Greenpeace (признан Генпрокуратурой нежелательной организацией), который активно вел работу в России, выбирал определенные компании и саботировал их деятельность. На Западе экологическая политика – это инструмент конкуренции между крупным промышленным и добывающим бизнесом и Greenpeace выступает как их правая рука», – уверена Степченко.

«Западная экологическая повестка, действительно, предстает в не самом лучшем свете. С момента начала СВО мы все чаще наблюдаем политику двойных стандартов и лицемерие западных лидеров. Россия, несмотря на предельное геополитическое давление, не отказалась ни от каких международных экологических договоров, осознавая, что только путем консолидации усилий мирового сообщества мы сможем ответить на глобальные экологические вызовы, которые касаются каждого, ведь у экологии нет границ. Пожалуй, один из самых показательных примеров – это отказ от сотрудничества с Россией в рамках Арктического совета. Всем декларируемым лозунгам о том, как важно сохранять Арктику, оказалась грош-цена. Без участия России, которая занимает доминирующее положение в Арктике и имеет самую протяженную границу, это просто невозможно», – считает Шаройкина.