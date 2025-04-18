В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.16 комментариев
Французский фрегат сбил беспилотник из Йемена в Красном море
Французский фрегат в Красном море уничтожил беспилотный летательный аппарат, который был запущен из Йемена.
Французский фрегат сбил беспилотник, запущенный из Йемена, в акватории Красного моря, сообщает РИА «Новости». Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что это было сделано в рамках обязательств французских вооруженных сил по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.
Министр Лекорню подчеркнул, что французские силы продолжают активно действовать для защиты свободы передвижения судов в Красном море. Он прикрепил изображение взрыва к своему сообщению в социальной сети X, однако подробности происшествия, а также точная дата инцидента, не были раскрыты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о сбитии разведывательного беспилотника MQ-9, отметив, что это уже четвертая подобная операция за последние две недели.
ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны, при этом не сообщается о жертвах. Американские военные нанесли серию воздушных ударов по техническому училищу в провинции Эль-Бейда в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah.