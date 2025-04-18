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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    18 апреля 2025, 02:50 • Новости дня

    Французский фрегат сбил беспилотник из Йемена в Красном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский фрегат в Красном море уничтожил беспилотный летательный аппарат, который был запущен из Йемена.

    Французский фрегат сбил беспилотник, запущенный из Йемена, в акватории Красного моря, сообщает РИА «Новости». Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что это было сделано в рамках обязательств французских вооруженных сил по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    Министр Лекорню подчеркнул, что французские силы продолжают активно действовать для защиты свободы передвижения судов в Красном море. Он прикрепил изображение взрыва к своему сообщению в социальной сети X, однако подробности происшествия, а также точная дата инцидента, не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о сбитии разведывательного беспилотника MQ-9, отметив, что это уже четвертая подобная операция за последние две недели.

    ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны, при этом не сообщается о жертвах. Американские военные нанесли серию воздушных ударов по техническому училищу в провинции Эль-Бейда в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah.

    17 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

    Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

    Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

    «ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

    При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала  предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

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    17 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Ермак с Умеровым прибыли в Париж для встречи с представителями США

    Ермак и украинская делегация прибыли в Париж для переговоров с США и Европой

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж, где состоятся встречи с представителями США, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыли в Париж для серии переговоров с представителями США и ЕС по ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале Ермака.

    «Запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции, желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции», – написал Ермак.

    Он добавил, что в ходе переговоров стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, 17–18 апреля в Париже на переговорах с коллегами по вопросу Украины будут находиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Посольство Франции решило оплатить исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина
    Посольство Франции решило оплатить исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина
    @ Федор Кислов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство Франции в Грузии оказалось в центре скандала из-за выделения гранта на изучение «тоталитарного советского прошлого» за несколько часов до того, как парламент Грузии проголосовал за обязательное визирование властями страны любого иностранного финансирования неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посольство Франции выделило грант, объем которого не называется, НПО «Лаборатория изучения советского прошлого», которое возглавляет близкий к бывшему президенту Михаилу Саакашвили радикальный оппозиционер Георгий Канделаки.

    Посольство сообщило, что «Лаборатория» создаст новые туристические маршруты на родине Иосифа Сталина в Гори, а также в Кутаиси, чтобы «показать места сопротивления тоталитарному советскому режиму». Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила о «легитимных вопросах» по поводу выделения этого гранта.

    «Выделяется грант радикальному активисту, деньги, возможно, будут использованы не по назначения, а на организацию насильственных акций», – сказала она.

    По ее словам, «вообще непонятно, зачем посольству Франции финансировать исследование советского периода».

    Нино Цилосани выразила «сожаление» тем, что посольство Франции направляет свои гранты тем или иным радикальным НПО.

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    16 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, а также с его матерью и невестой.

    Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

    Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

    Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

    «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

    Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

    Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

    В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.

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    16 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Каллас: Израиль перешел границы допустимого

    Каллас обвинила Израиль в превышении допустимых мер в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Израиль своими действиями в секторе Газа перешел границы допустимого, отметив, что ЕС оказывает максимальную помощь палестинцам.

    Каллас в интервью итальянской газете Repubblica отметила, что несмотря на право Израиля на самооборону, последние события продемонстрировали нарушение границ допустимого, что привело к гибели людей.

    «Гибель людей, которую мы там видим, ужасает», – подчеркнула она, передает РИА «Новости».

    Она также добавила, что Европейский союз старается оказать максимальную помощь палестинцам. Каллас подчеркнула, что безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинского народа.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, что стало причиной очередного обострения конфликта. ООН решила сократить число сотрудников в Газе в связи с ухудшением ситуации и ростом угрозы безопасности сотрудников.

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    16 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Politico: Франция помогла Зеленскому наладить отношения с Трампом после перепалки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма главы киевского режима Владимира Зеленского, адресованного президенту США Дональду Трампу, после перепалки в Белом доме, пишет Politico.

    По данным Politico, дипломаты из Франции, Британии и Германии на протяжении нескольких недель обсуждали способы восстановления отношений между Трампом и Зеленским, передает ТАСС.

    Неизвестный чиновник подтвердил изданию, что сотрудники французского МИД активно участвовали в обсуждении текста так называемого «примирительного письма» Зеленского.

    Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете.

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    16 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    Politico: Рубио и Уиткофф посетят Францию для обсуждения Украины и Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планируют на этой неделе посетить Париж для обсуждения конфликта на Украине, взаимодействия с Ираном и пошлин, пишет Politico.

    По данным издания, Рубио и Уиткофф на текущей неделе посетят Париж, передает ТАСС.

    В рамках визита они планируют обсудить конфликт на Украине, взаимодействие с Ираном и пошлины, введенные Дональдом Трампом.

    Ожидается, что Уиткофф проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Рубио намерен провести переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ноэлем Барро.

    Politico сообщает, что помимо обсуждения украинского конфликта и иранского вопроса, на повестке дня также будет рассмотрена ситуация в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию. Ожидается, что обсуждение пойдет и о роли Франции в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

    Ранее Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

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    15 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    Французские тюрьмы ночью подверглись нападению криминальных групп

    Несколько тюрем во Франции подверглись скоординированным нападениям

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на вторник несколько тюрем во Франции подверглись нападению криминальных группировок, которые использовали оружие и поджигали автомобили, сообщил телеканал BFMTV.

    Тюрьмы в Валенсии, Тулоне, Нантере подверглись в ночь на вторник скоординированным нападениям. На территориях тюрем поджигалии автомобили и звучала стрельба, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Минюст Франции.

    В Люине (Буш-дю-Рон) автомобили были сожжены на парковке тюрьмы, как и в Валансе (Дром), где, по данным Минюста, человек на скутере поджег автомобили перед пенитенциарным заведением. В Тулоне (Вар) в ворота тюрьмы несколько раз выстрелили.

    Также в Марселе подожгли несколько автомобилей на улице в 13-м округе.

    Рядом с повреждениями были нанесены надписи «DDFM» и «DDPM». По данным пенитенциарных профсоюзов, в течение нескольких дней возле тюремных учреждений были обнаружены сгоревшие автомобили.

    Источники считают, что нападения спланированы и являются ответом на создание тюрем строгого режима и ужесточение борьбы властей с наркотрафиком.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, число заключенных в тюрьмах Франции достигло рекордных 81 599 человек, что превышает максимальную загруженность системы на 19 тыс. мест. В ряде учреждений заполненность превышает 200%, что вынуждает тысячи людей спать на полу.

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    15 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал палестинское государство плацдармом для иранского терроризма

    Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства вблизи Израиля

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил, что создание палестинского государства неприемлемо, так как станет поощрением иранского терроризма, пишет Times of Israel (TOI) со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

    Газета уточняет, что Нетаньяху назвал палестинское государство «огромной наградой за террор», отметив, что ни один палестинский чиновник, в том числе из Палестинской автономии, не осудил массовое убийство во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

    «Премьер-министр сказал президенту Франции, что палестинское государство, созданное в нескольких минутах езды от израильских городов, станет оплотом иранского террора, и подавляющее большинство израильской общественности решительно выступает против этого», – приводит TOI заявление канцелярии Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Нетаньяху выразил недовольство намерением президента Франции Макрона признать Палестину государством и назвал это серьезной ошибкой. В ответ на это министерство иностранных дел Палестины выступило с критикой Нетаньяху. Слова израильского премьера об ошибке Макрона палестинцы назвали явным признанием постоянной враждебности.

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    17 апреля 2025, 20:51 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Катар на пути к полноценному расцвету экономического сотрудничества

    Востоковед Семенов: Катар заинтересован в инвестициях в Россию

    Эксперт: Россия и Катар на пути к полноценному расцвету экономического сотрудничества
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Потенциал сотрудничества России и Катара огромен: данная страна проявляет большую заинтересованность в инвестировании в экономику РФ. Некоторым инвестпроектам мешают западные санкции, но наши страны ищут решение этих проблем и максимальный уровень экономических отношений между РФ и Катаром еще впереди, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В четверг в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    «Россия продолжает укреплять партнерство со странами арабского мира. За последние несколько лет на этом направлении наши дипломаты сумели достичь немалых успехов. Если раньше контакты РФ в регионе ограничивались по большей части ОАЭ, то сегодня связи наращиваются сразу с несколькими важными игроками», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Особо на этом фоне выделяется Катар. Потенциал сотрудничества с Дохой огромен. Данная страна проявляет большую заинтересованность в инвестировании в российскую экономику. Власти государства активно вкладываются в «Роснефть», «Магнит» и «Fix Price». Обсуждается финансирование и других крупных проектов», – акцентирует он.

    «Однако увидеть полноценный расцвет экономического взаимодействия РФ и Катара нам только предстоит. Уровень товарооборота между странами до сих пор остается невысоким, а некоторым инвестиционным проектам мешают западные санкции, в частности, отключение отечественных банков от системы SWIFT», – отмечает собеседник.

    «Но в международных отношениях важны не частности, а общая картина. Видно, что Москва и Доха заинтересованы друг в друге. Оба государства осознают имеющиеся проблемы и намерены совместно искать их решения. Тем более, сегодня в развитии контактов с Россией заинтересованы и другие страны Ближнего Востока, например, Саудовская Аравия или Оман», – полагает эксперт.

    «Москва готова предложить государствам региона самую главную для партнерства вещь – принципы взаимного уважения и взаимный учет национальных интересов. В условиях нарастающего давления США на глобальную экономику – это особенно важно», – заключил Семенов.

    Ранее в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Президент России подчеркнул, что отношения с Дохой укрепляются, в результате чего страна стала одним из наиболее приоритетных партнеров для Москвы на Ближнем Востоке. По его словам, государство также является важным инвестором в экономику РФ.

    Как отметил российский лидер, Катар уже вложил около одного млрд долларов в отечественные структуры и компании. Для развития уже имеющихся успехов стороны договорились о создании совместной инвестиционной платформы объемом в два млрд долларов.

    В свою очередь, эмир Катара высоко оценил отношения Дохи и Москвы. По его словам, между ним и Путиным сложились отличные личные отношения, что будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя государствами.

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    15 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Франция пригрозила ответными мерами Алжиру за высылку дипломатов

    МИД Франции готов ответить на высылку 12 дипломатов, если Алжир не изменит решение

    Tекст: Ирма Каплан

    Франция может принять ответные меры в связи с решением Алжира выслать 12 французских дипломатов, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

    Франция может принять ответные меры в отношении Алжира за высылку французских дипломатов, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив сожаление о подобном решении Алжира и указав на угрозу возродившемуся диалогу между странами.

    «Это решение вызывает сожаление и не останется без последствий. Если Алжир будет продолжать настаивать на высылке французских должностных лиц, у нас не будет другого выбора, кроме как принять аналогичные меры. Мы готовы действовать, у алжирских властей осталось всего несколько часов, чтобы пересмотреть свое решение», – приводит слова министра Барро газета Le Figaro.

    В течение нескольких месяцев между Францией и властями ее бывших колоний возник дипломатический кризис. Алжир регулярно отказывается возвращать своих граждан, несмотря на обязательства, вытекающие из конвенций между двумя странами и международного права.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, власти Алжира потребовали, чтобы 12 дипломатических и административных сотрудников посольства Франции покинули страну в течение 48 часов.

    В январе газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Париж внезапно рассорился со своей бывшей колонией. В начале года Франция была на грани расторжения соглашения, благодаря которому африканцы беспрепятственно приезжают в европейскую страну.

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    16 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    Израиль пригрозил расширить операцию в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия готова расширить военную операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется от соглашения об освобождении удерживаемых заложников, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что политика Израиля в Газе ясна и нацелена на освобождение всех заложников в соответствии с планом спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, а также на создание условий для последующего разгрома ХАМАС.

    Кац отметил, что в случае отказа ХАМАС от соглашения, действия израильских войск будут расширены и перейдут на новые этапы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, что стало причиной очередного обострения конфликта. ООН решила сократить число сотрудников в Газе в связи с ухудшением ситуации и ростом угрозы безопасности сотрудников. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня, что привело к усилению напряженности в регионе.

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    17 апреля 2025, 19:32 • Новости дня
    Французский политик призвал инвестировать в безопасность страны вместо Украины

    Лидер партии «Вставай, Франция» призвал инвестировать в безопасность страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что выделенные Украине 15 млрд евро Франция могла потратить на улучшение безопасности своих городов, таких как Марсель.

    Франция, которая выделила Украине по меньшей мере 15 млрд евро, должна сосредоточиться на обеспечении безопасности своих городов, прежде чем «заботиться о Киеве», считает лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    «Прежде чем иметь дело с Киевом, мы должны разобраться с Марселем. Если бы мы прекратили тратить деньги французов за границей на ЕС, на Украину... наша страна стала бы богаче», – заявил он в эфире телеканала TF1.

    По словам Дюпон-Эньяна, Франция «может сэкономить десятки миллиардов долларов», а вместо этого заставляет «страдать французов, живущих на копейки».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большинство граждан Франции выразили недовольство деятельностью президента Эммануэля Макрона и премьера Франсуа Байру, согласно опросу, проведенному Ipsos и CESI Ecole d'Ingenieurs.

    Ранее в марте группа Chanteurs anonymes сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    17 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    Лидер ХАМАС заявил о готовности к переговорам по заложникам

    ХАМАС готов к переговорам об освобождении заложников в обмен на прекращение боев

    Tекст: Денис Тельманов

    ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий и снятие блокады сектора Газа, заявил лидер движения Халиль аль-Хейя в эфире Al Jazeera.

    Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры об освобождении всех удерживаемых им израильских заложников в обмен на полное прекращение боевых действий в секторе Газа, передает ТАСС. Лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя заявил об этом в видеообращении, транслируемом катарским телеканалом Al Jazeera.

    Он подчеркнул: «ХАМАС готов немедленно приступить к переговорам, в результате которых будут освобождены все имеющиеся у нас заложники и согласованное число палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В обмен мы требуем полного прекращения войны против нашего народа и вывода всех израильских войск из сектора, а также начала восстановления Газы и снятия с нее блокады».

    Аль-Хейя также указал на то, что ХАМАС согласился на предложение посредников по прекращению огня, выдвинутое в конце марта, в то время как Израиль отказался от поставленных условий. По его словам, израильская сторона ответила предложением с невыполнимыми условиями, что не способствует завершению конфликта.

    Лидер ХАМАС отметил, что существование движения и его вооружение напрямую связаны с оккупацией, и назвал ношение оружия естественным правом представителей палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радикальное движение ХАМАС испытывает серьезные финансовые проблемы, вынуждая сокращать выплаты своим бойцам и чиновникам в секторе Газа.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма.

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    17 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    ХАМАС столкнулся с нехваткой средств для выплат бойцам в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Радикальное движение ХАМАС испытывает серьезные финансовые проблемы, вынуждая сокращать выплаты своим бойцам и чиновникам в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на палестинские, израильские и западные источники.

    По информации ТАСС, ХАМАС оказался в сложной финансовой ситуации после возобновления боевых действий в Газе. Газета The Wall Street Journal сообщает, что движение столкнулось с необходимостью урезать выплаты командирам и рядовым боевикам, а также чиновникам, управляющим анклавом. До атак в октябре 2023 года ХАМАС располагал около 500 млн долларов, большая часть которых хранилась в Турции.

    Деньги, поступавшие от жертвователей с Ближнего Востока, из Западной Африки, Южной Азии и Британии, позволяли поддерживать финансовую стабильность, но с началом боевых действий потоки средств резко сократились, а вывод денег в Газу стал сложнее, отмечают источники. ХАМАС также пополнял бюджет за счет оборота товаров в анклаве, включая конфискацию и перепродажу некоторых из них.

    Возобновление конфликтов в марте, прекращение гуманитарных потоков и уничтожение ключевых финансистов движения Израилем еще больше усугубили ситуацию. ХАМАС был вынужден перестать выплачивать деньги некоторым чиновникам и урезать наполовину зарплаты высокопоставленных командиров, что негативно отразилось на моральном состоянии бойцов и возможности привлечения новых рекрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, включая 20 детей и 14 женщин, а также повредили около 200 жилых домов. ООН решила сократить число сотрудников в Газе из-за ухудшения ситуации с безопасностью и ограничений на передвижение. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня в ответ на обстрелы своей территории.

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