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Глава МИД Британии отправился в Париж для переговоров с США по Украине
Telegraph: Лэмми примет участие в переговорах в Париже по Украине
Глава британского МИД Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине на высоком уровне с «коалицией желающих», с участием спецпосланника Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио, сообщает The Telegraph.
Дэвид Лэмми отправился в Париж для участия в переговорах с миротворческими представителями Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, передает The Telegraph.
На встречах в Париже примут участие Стив Уиткофф и Марко Рубио. Это будут первые высокоуровневые переговоры между англо-французской коалицией и американским руководством с февраля, когда премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Вашингтон для обсуждения ситуации.
Как сообщает источник в Даунинг-стрит, Кир Стармер не примет участия в переговорах. При этом премьер-министр и Макрон собрали около тридцати стран для возможного развертывания войск на Украине в случае достижения мирного соглашения.
В Париже Уиткофф проинформирует европейских коллег о своих недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге. Представитель Госдепартамента США отметил, что Рубио будет обсуждать с европейскими партнерами цели по прекращению войны и прекращению кровопролития.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж для участия во встречах с представителями США, Франции, Германии и Британии по вопросам урегулирования ситуации на Украине.
На переговорах с коллегами по вопросам Украины будут находиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин ранее обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.