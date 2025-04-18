Очереди на границе Эстонии и России увеличились на Пасху

Как передает РБК Петербург, в Нарве, эстонском городе на границе с Россией, образовались значительные очереди из желающих пересечь границу в период пасхальных праздников. Генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева отметила, что увеличенный поток людей объясняется длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в странах Балтии и Скандинавии.

Она подчеркнула, что время ожидания на границе значительно увеличилось и что на следующей неделе ожидается обратная ситуация, когда путешественники будут возвращаться обратно в Эстонию.

Двумя днями ранее издание Delfi сообщало о том, что время ожидания в очереди на погранпункте в Нарве может составлять более пяти часов. Из-за длительных очередей некоторые путешественники не успевают пройти контроль до 23 часов, когда КПП закрывается, и вынуждены оставаться на ночь в местных гостиницах. Очевидцы также упоминали о случаях продажи мест в очереди.

Известно, что каждые 25 минут пограничники пропускают через КПП 15-20 человек. При этом погранпереход «Нарва-1» будет закрыт с 30 апреля по 2 мая в связи с проведением учений Департамента полиции, погранохраны и добровольческого Союза обороны «Щит». Границу вновь откроют 3 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские компании начали распродавать свою собственность в Латвии из-за постоянных заявлений прибалтов о «русской угрозе».

Эстонские власти намерены закрыть пропуск на российскую территорию через контрольно-пропускной пункт «Нарва-1». Мэр города Нарва Катри Райк выступила против инициативы консервативной эстонской партии «Отечество», предложившей закрыть пограничные пункты на границе с Россией.