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Глава района в Киеве предложил Кличко вместе сложить полномочия
После скандала вокруг бомбоубежищ глава Деснянского района Киева Ратников предложил Кличко вместе сложить полномочия
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Глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Ратников в связи со скандалом вокруг закрытых бомбоубежищ предложил мэру украинской столицы Виталию Кличко вместе сложить полномочия.
Ратников прокомментировал желание Кличко отстранить его на время расследования. Глава Деснянского района предложил подать соответствующие заявления «одновременно». «Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними», – приводит его слова РИА «Новости».
Ратников считает, что это был бы «мужской поступок». Как заявил глава районной администрации, он и его коллеги, по мнению Кличко, «отвечают абсолютно за все, что происходит в городе». «Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?» – заявил Ратников.
Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги люди не смогли попасть в бомбоубежище, так как дверь оказалась закрытой. Президент Украины Владимир Зеленский и Кличко пытаются переложить вину друг на друга. Так, Кличко заявил, что за ситуацию с бомбоубежищем ответственность лежит на главах районных администраций столицы, которых назначает офис президента.
Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев
Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев
Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.
Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
Источник: ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
Российская артиллерия ликвидировала склад с боеприпасами украинской армии в производственном здании силикатного завода в Херсоне, сообщил источник экстренных служб региона.
Артиллерия ударила по складу с боеприпасами 124-й бригады теробороны ВСУ, склад располагался в одном из производственных зданий в Херсоне, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в этом складе хранилось не менее пяти тонн боеприпасов. Уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», к гаубицам 2А65 «Мста-Б», снаряды к 122-мм гаубицам Д-30, а также боеприпасы к артсистемам западного производства.
Ранее Минобороны сообщало, что возле поселка Удачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ
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На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО.
«ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник.
«Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов.
Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение.
Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».
Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю.
Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.
В России объяснили последствия отказа Украины продлить соглашение о транзите газа
МИД: Киев сильно навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой
В случае отказа украинских властей продлить соглашение с Россией о транзите газа на период после 2024 года большой урон будет нанесен Европейскому союзу, Киев сам себе выстрелит в ногу, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин заявил ТАСС, что Украина, отказавшись продлить соглашение, нанесет удар по странам ЕС, покупающим российский газ. Одновременно с этим Киев выстрелит себе в ногу, поскольку будет лишен дивидендов от транзита, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Ситуация, по его словам, негативно повлияет на энергетическую самостоятельность Европы, но вместе с этим «вызовет радость» со стороны властей США, которые добиваются политической и экономической зависимости ЕС, а также стремятся максимально нажиться на украинском кризисе.
При этом, отметил Галузин, официальной информации от украинской стороны о намерении не продлевать соглашение не поступало. Москва, однако, не будет удивлена, если это произойдет, указал он. Киев, подчеркнул замглавы МИД, рассматривает абсолютно все сферы своей деятельности в области внутренней и внешней политики, а также экономики через антироссийскую призму и готов идти на все, чтобы навредить России, даже если сам от этого пострадает.
Галузин напомнил, что за транзит голубого топлива Газпром платит «Нафтогазу» немалые деньги: тариф составляет 32 доллара за 1 тыс. куб. м. В первый год, по соглашению, заключенному в декабре 2019 года, было прокачано 65 млрд куб. м, а в последующие – по 40 млрд куб. м. Таким образом, Россия платит Украине за газовый транзит около 1,3 млрд долларов в год, сообщил дипломат.
Также он напомнил, что после начала спецоперации Киев сам прекратил транспортировку газа по одной из двух транзитных магистралей, проходящих через Украину. Это привело к снижению объемов прокачки, сейчас они составляют около 46 млн куб. м в сутки вместо 109,6 млн.
Ранее экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией.
Президент Владимир Путин заявлял, что Украина называет Россию «агрессором», но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.
Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
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Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.
Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».
Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.
Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.
Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.
В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.
Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ
Орбан: Необходимо не допустить украинского контрнаступления, чтобы избежать новых жертв
Контрнаступление вооруженных сил Украины может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся, передает ТАСС.
Премьер Венгрии призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начала контрнаступление.
Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на территории страны ведутся боевые действия, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с эстонским коллегой Аларом Карисом брифинге.
Вступление в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, и киевский режим не ищет замены альянсу, заявил Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, украинское руководство не желает «втягивать в войну» ни одну страну этого военного блока, по этой причине Украина и не может вступить в альянс.
«Не потому, что не хотим, а потому что это невозможно», – сказал он.
До этого украинский лидер сообщал, что Украине необходимо в 2023 году получить приглашения в НАТО и ЕС. Он указывал, что надежды на это «становятся все более отдаленными».
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Российский военный рассказал о смешивании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО
Командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО
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На запорожском направлении вооруженные силы Украины используют комбинированную тактику, смешивая «советскую школу» и методы НАТО, сообщил командир российского батальона «Крым».
По словам военного, чувствуются «другие попытки проведения атак». Он рассказал, что ВСУ часто задействуют мобильные группы на пикапах, но «здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее». Также отмечается, что у ВСУ на запорожском направлении «техника в основном пока» советского производства, «минометы польские», но даже если техника используется советская, то «боеприпасы уже не советские те, что у них оставались, а натовские образцы», передает РИА «Новости».
Сообщается, что в числе противников на данном направлении - националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».
Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но российские войска «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю и «нормально «трехсотых»: эвакуация идет ночами».
Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных».
Он рассказал и другой случай: «На их сторону пошел мирный житель, и мы его нашли, труп его эвакуировали... Начал подходить (к позициям ВСУ) – не все же согласны с Россией – пошел на ту сторону, и его расстреляли. Он лежал, и ребята с разведки его вытягивали. И они видят, начинают стрелять, поэтому эвакуация тоже очень тяжело проходит. Ничего святого у них нет».
Напомним, за время российской специальной военной операции на Украине страны НАТО обучили свыше 25 тыс. солдат и офицеров вооруженных сил Украины, к августу число обученных НАТО украинских военных превысит 100 тыс. человек.
В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
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У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».
«WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.
«Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.
«Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.
«И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.
«Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.
«Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ
Германский политолог Рар: В Европе растут противоречия из-за украинского кризиса
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С одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Венгрии призвали не допустить контрнаступления ВСУ.
«В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В Германии также имеется два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт.
«Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по военному конфликту крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник.
«В первую очередь, на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар.
«Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет оказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт.
«Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник.
«К тому же, все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку.
Кроме того, нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны.
Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.
Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.
ВСУ предприняли три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о трех попытках ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении
ВСУ трижды предприняли действия, чтобы вернуть на Краснолиманском направлении утраченные позиции, однако получили удар российской артиллерии, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, в районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ трижды предприняли попытки вернуть утраченные позиции, после чего понесли значительные потери в результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».
Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М1» уничтожили реактивный снаряд типа HIMARS и БПЛА националистов в районе населенных пунктов Рубежное и Житловка.
Также авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам сосредоточения живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянки, Кременной, Червоной Дибровы.
Ранее стало известно о том, что войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ под Купянском.
Спецназ «Ахмат» уничтожил более 50 украинских военнослужащих под Марьинкой в ДНР
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На Донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в районе Авдеевки. Подразделения отряда спецназначения «Ахмат» продолжили наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе боев уничтожены более 50 военнослужащих, четыре бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также американская самоходная артустановка Paladin, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Масютовки Харьковской области.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
За последние сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б», сообщил Конашенков.
Недалеко от Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Кузьмино ЛНР и Торским Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены 60 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артустановки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 73 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне спецоперации и готовят к первому боевому применению
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В зоне спецоперации прошли успешные испытания дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82», аппараты сейчас оснащают боевой частью и готовят к применению различными подразделениями, сообщили в КБ «Око».
В организации сообщили ТАСС, что «Привет-82» прошел летные испытания в зоне СВО на территории ЛНР и ДНР. Были проверены дальность полета дрона, его радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию комплексов РЭБ.
Аппарат, как сообщается, продемонстрировали батальонам оперативно-боевых тактических формирований (ОБТФ) «Восток», «Каскад», Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Дроны готовят к первому боевому применению уже в ближайшие дни, в настоящее время их оснащают боевой частью.
В «Око» уточнили, что сейчас в зоне СВО находятся 12 аппаратов «Привет-82».
Дальность полета дрона, как сообщили в конструкторском бюро, составляет до 30 км, скорость – до 140 км/ч, а полезная нагрузка – до 5,5 кг.
Помимо этого, прошли испытания дрона «Привет-82» в разведывательной версии, который отличается большей длительностью полета – до полутора часов. В «Око» сообщили, что были получены хорошие отзывы, а также рекомендации по доработке.
Ранее гендиректор КБ «Око» Вадим Жернов сообщил, что новые российские беспилотники-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенные для применения добровольческими объединениями, перед вылетом на линию фронта будут находиться в единых тыловых хабах.