Зеленский начал травлю одного из главных своих конкурентов

Президент Украины и мэр Киева схватились из-за бомбоубежищ

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко оказался под ударом – на этот раз политическим. Его изо всех сил бьет другой бывший деятель массовых развлечений – президент Украины Владимир Зеленский. А бой идет, как обычно, за весьма привлекательный приз – должность «любимой жены» у Запада.

Выборов на Украине нет – военное положение. Но никто не отменял политическую борьбу. Последний пример такой борьбы – жесткий клинч между киевским мэром-златоустом Виталием Кличко и командой президента Владимира Зеленского. Вопрос, по которому не сошлись во мнениях два политика, сложно назвать оригинальным: кто виноват, что в Киеве гибнут люди?

Завязка истории такова. В ночь на 1 июня, во время ракетного удара по целям в Киеве, обломки одной из сбитых украинским комплексом ПВО ракет (так утверждают украинские источники, с таким же успехом это могли быть обломки ракеты ПВО или же и те и другие) рухнули вблизи бомбоубежища, расположенного в подвале одной из киевских больниц. У входа находились люди, которые собирались укрыться в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Но не смогли: дверь оказалась закрытой.

Толпа пыталась достучаться до вахтера больницы в течение 15–20 минут и как раз в это время обломки упали, забрав жизни двух женщин и ребенка. И теперь мэр Киева и президент Украины пытаются отгородиться от ответственности, а также спихнуть вину друг на друга.

Чьи убежища?

Позиция «президентских» такова. Типов убежищ три: государственные, коммунальные и частные. Больница – объект коммунальной собственности, а значит, ответственность нести городским властям и лично Кличко.

Кличко в ответ указывает, что больница – это сфера ответственности Минздрава, и отвечать министру из команды Зеленского. Что же до убежищ, ими занимаются не безликие «местные власти», как выразился в своем обращении Зеленский, а главы районов и районные администрации. А это не местное самоуправление, а президентская вертикаль. Люди Зеленского, из его партии.

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Кроме того, Кличко пинает президентских из-за проволочек со строительством убежищ: «В прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году – более 900 млн. То есть в общей сложности – 1,2 млрд гривен выделили из городского бюджета районам на обустройство укрытий. … На сегодняшний день использование средств крайне неудовлетворительное».

Но тут уже сам Кличко немного лукавит: план массового строительства убежищ в столице обсуждался всего пару недель назад. Когда бы их успели построить? К тому же именно на строительство там предусматривалось по 10 млн гривен на каждый район. Большая часть суммы шла на ремонт существующих объектов.

Примерно тогда же представители городской власти и военной администрации Киевской области совершали проверку убежищ на левом берегу Киева. И тогда директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, отвечая на вопрос о том, что делать, если убежище закрыто, ответил, мол, звоните по телефону 15-51. Это приемная Киевской горадминистрации. То есть подчиненный Кличко за две недели до трагедии признал, что киевская власть к убежищам все же отношение имеет.

Но все это лишь для того, чтобы вы примерно представляли, что за сыр-бор. Потому что на деле этот спор совсем не об убежищах.

Фронда мэров

В 2019-м Зеленский не только выиграл президентские выборы. Осенью состоялись выборы в Верховную раду (ВР) и местные советы. На первых партия «Слуга народа» взяла 237 депутатских кресел, обеспечив себе монобольшинство в парламенте. На местных выборах партия активно шла в союзы, если не хватало сил взять район/город/область самостоятельно. Где-то с регионалами, где-то – с Тимошенко. А бывало, что и с партией Порошенко. И все же победа была неполной, и подмять регионы удалось далеко не везде.

Столица Украины – самое заметное из того, что команда Зеленского тогда не взяла под свой контроль. Причем Кличко не то чтобы в оппозиции. Просто он считает Киев своей вотчиной и не намерен ни под кого ложиться. С Порошенко они примерно так же грызлись.

Кроме этого, Кличко с 2016 года является еще и председателем Ассоциации городов Украины. Председатель Ассоциации – своего рода глава всего украинского местного самоуправления. И в числе его обязанностей – защита интересов самоуправления. От самоуправства центральной власти.

Ассоциация – это, конечно, не официальный орган. По сути, это клуб мэров городов, еще один канал для «решалова». Скажем, до Кличко этот пост занимал близкий к молодому окружению Виктора Януковича мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Но в теории через этот клуб можно не только решать, но и интриговать против центральной власти.

Тем более что у команды Зеленского есть конфликты с мэрами. В Одессе они пытаются снять Геннадия Труханова, в Полтаве недавно убрали Александра Мамая. Конфликт с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко и вовсе тянется с 2019 года. И это только самые известные.

Формально в каждом таком случае мэров есть за что снимать и поделом им. По факту же прослеживается устойчивая тенденция: офис Зеленского снимает мэров не за коррупцию, а за нелояльность. Потому что ровно таких же ворюг в других городах никто не трогает.

Есть и вторая причина. Каждый такой случай – это удар по Кличко, которого Запад рассматривает как возможную альтернативу/противовес Зеленскому. Видимо, расчет «президентских» в том, чтобы на череде этих громких скандалов с мэрами подвести кураторов к простому выводу: вот, сплошные коррупционеры, а Кличко у них – главный мафиози.

Так что вся возня вокруг убежищ, упавших осколков, бюджетных средств и полномочий – лишь прелюдия к схватке Зеленского с Кличко. За столицу, за пост председателя Ассоциации городов и, конечно, за должность «любимой жены» у Запада.