Зеленский начал травлю одного из главных своих конкурентов

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2 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. При чем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку Martin Bertrand/Reuters
Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
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Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
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НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Президент Украины и мэр Киева схватились из-за бомбоубежищ
    		   
    2 июня 2023, 21:00
    Фото: Kay Nietfeld/dpa, Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко оказался под ударом – на этот раз политическим. Его изо всех сил бьет другой бывший деятель массовых развлечений – президент Украины Владимир Зеленский. А бой идет, как обычно, за весьма привлекательный приз – должность «любимой жены» у Запада.

    Выборов на Украине нет – военное положение. Но никто не отменял политическую борьбу. Последний пример такой борьбы – жесткий клинч между киевским мэром-златоустом Виталием Кличко и командой президента Владимира Зеленского. Вопрос, по которому не сошлись во мнениях два политика, сложно назвать оригинальным: кто виноват, что в Киеве гибнут люди?

    Завязка истории такова. В ночь на 1 июня, во время ракетного удара по целям в Киеве, обломки одной из сбитых украинским комплексом ПВО ракет (так утверждают украинские источники, с таким же успехом это могли быть обломки ракеты ПВО или же и те и другие) рухнули вблизи бомбоубежища, расположенного в подвале одной из киевских больниц. У входа находились люди, которые собирались укрыться в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Но не смогли: дверь оказалась закрытой.

    Толпа пыталась достучаться до вахтера больницы в течение 15–20 минут и как раз в это время обломки упали, забрав жизни двух женщин и ребенка. И теперь мэр Киева и президент Украины пытаются отгородиться от ответственности, а также спихнуть вину друг на друга.

    Чьи убежища?

    Позиция «президентских» такова. Типов убежищ три: государственные, коммунальные и частные. Больница – объект коммунальной собственности, а значит, ответственность нести городским властям и лично Кличко.

    Кличко в ответ указывает, что больница – это сфера ответственности Минздрава, и отвечать министру из команды Зеленского. Что же до убежищ, ими занимаются не безликие «местные власти», как выразился в своем обращении Зеленский, а главы районов и районные администрации. А это не местное самоуправление, а президентская вертикаль. Люди Зеленского, из его партии.


    Кроме того, Кличко пинает президентских из-за проволочек со строительством убежищ: «В прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году – более 900 млн. То есть в общей сложности – 1,2 млрд гривен выделили из городского бюджета районам на обустройство укрытий. … На сегодняшний день использование средств крайне неудовлетворительное».

    Но тут уже сам Кличко немного лукавит: план массового строительства убежищ в столице обсуждался всего пару недель назад. Когда бы их успели построить? К тому же именно на строительство там предусматривалось по 10 млн гривен на каждый район. Большая часть суммы шла на ремонт существующих объектов.

    Примерно тогда же представители городской власти и военной администрации Киевской области совершали проверку убежищ на левом берегу Киева. И тогда директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, отвечая на вопрос о том, что делать, если убежище закрыто, ответил, мол, звоните по телефону 15-51. Это приемная Киевской горадминистрации. То есть подчиненный Кличко за две недели до трагедии признал, что киевская власть к убежищам все же отношение имеет.

    Но все это лишь для того, чтобы вы примерно представляли, что за сыр-бор. Потому что на деле этот спор совсем не об убежищах.

    Фронда мэров

    В 2019-м Зеленский не только выиграл президентские выборы. Осенью состоялись выборы в Верховную раду (ВР) и местные советы. На первых партия «Слуга народа» взяла 237 депутатских кресел, обеспечив себе монобольшинство в парламенте. На местных выборах партия активно шла в союзы, если не хватало сил взять район/город/область самостоятельно. Где-то с регионалами, где-то – с Тимошенко. А бывало, что и с партией Порошенко. И все же победа была неполной, и подмять регионы удалось далеко не везде.

    Столица Украины – самое заметное из того, что команда Зеленского тогда не взяла под свой контроль. Причем Кличко не то чтобы в оппозиции. Просто он считает Киев своей вотчиной и не намерен ни под кого ложиться. С Порошенко они примерно так же грызлись.

    Кроме этого, Кличко с 2016 года является еще и председателем Ассоциации городов Украины. Председатель Ассоциации – своего рода глава всего украинского местного самоуправления. И в числе его обязанностей – защита интересов самоуправления. От самоуправства центральной власти.

    Ассоциация – это, конечно, не официальный орган. По сути, это клуб мэров городов, еще один канал для «решалова». Скажем, до Кличко этот пост занимал близкий к молодому окружению Виктора Януковича мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Но в теории через этот клуб можно не только решать, но и интриговать против центральной власти.

    Тем более что у команды Зеленского есть конфликты с мэрами. В Одессе они пытаются снять Геннадия Труханова, в Полтаве недавно убрали Александра Мамая. Конфликт с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко и вовсе тянется с 2019 года. И это только самые известные.

    Формально в каждом таком случае мэров есть за что снимать и поделом им. По факту же прослеживается устойчивая тенденция: офис Зеленского снимает мэров не за коррупцию, а за нелояльность. Потому что ровно таких же ворюг в других городах никто не трогает.

    Есть и вторая причина. Каждый такой случай – это удар по Кличко, которого Запад рассматривает как возможную альтернативу/противовес Зеленскому. Видимо, расчет «президентских» в том, чтобы на череде этих громких скандалов с мэрами подвести кураторов к простому выводу: вот, сплошные коррупционеры, а Кличко у них – главный мафиози.

    Так что вся возня вокруг убежищ, упавших осколков, бюджетных средств и полномочий – лишь прелюдия к схватке Зеленского с Кличко. За столицу, за пост председателя Ассоциации городов и, конечно, за должность «любимой жены» у Запада.
     
     
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