Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Президент Украины угрожает не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе

Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, Владимир Зеленский издал вопль разочарования. По его словам, надежды Украины на вступление в НАТО и ЕС «становятся все более и более отдаленными».

Это мнение подтвердил президент Румынии Клаус Йоханнис: «Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это – необходимые вещи. Если все будут усердно работать, этого можно достичь за несколько лет». Ну а генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс не принимал решений о гарантиях безопасности Украины, поскольку для этого необходимо, чтобы киевский режим одержал верх в конфликте.

В последнем заявлении заместитель главы российского МИД Михаил Галузин сказал, что одним из условий для достижения мира является сохранение Украиной внеблокового статуса, включая отказ от членства в ЕС и НАТО. Так что же, мы можем себя поздравлять и констатировать приближение выполнения одной из целей СВО? Не совсем так.

Во-первых, Зеленский жалуется на увеличение сроков работы, но не на то, что возможность вообще исчезла. Более того, он продолжает свою борьбу («Mein Kampf») – и сейчас, по данным Financial Times, пригрозил НАТО, что не поедет на ближайший саммит в Вильнюсе «без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению» в альянс.

Если вы считаете эту угрозу смешной, вы ошибаетесь. Сейчас помощь Украине – одна из важных поддерживающих конструкций НАТО, определяющая размеры военных бюджетов и закупку вооружений (американских, в том числе). Это выглядит смешно, но согласие внутри НАТО сейчас зависит от одобрения со стороны украинского президента. Так что угроза вполне реальна.

Так или иначе, Украина от перспектив вступления в НАТО и ЕС не отказывается. Ее в этом придется убеждать. Причем Зеленского убеждать бессмысленно, о чем сказал, например, Дмитрий Медведев.

Во-вторых, не говорит о снятии вопроса о членстве в ЕС Украины и Йоханнис – он говорит только о том, что это потребует несколько лет.

Для Зеленского это, конечно, пощечина – ведь он требовал ускоренной процедуры вступления и в НАТО, и в ЕС. Несмотря на то, что такой процедуры не существует. Но это, разумеется, совершенно не мешает принять Украину и туда, и туда – через несколько лет, по обычной процедуре и без Зеленского. Процедуры демократии столь совершенны, что на Западе нет сомнений – следующий президент Украины тоже будет выступать за членство страны в НАТО и ЕС.

А вот высказывания Столтенберга самые интересные – он в последнее время говорит только о гарантиях безопасности и военной помощи.

Даже после «победы» Украины. И это выглядит очень странно – ведь и то, и другое Украина может получить в составе НАТО. Но по этому вопросу слова Столтенберга соответствуют неопределенному решению бухарестского саммита 2008 года – двери НАТО широко открыты, но зайти в них вы не можете, потому что у вас документов нет…

По поводу документов. У нас принято ссылаться на нормы Североатлантического договора, которые якобы запрещают вступление в НАТО стран, имеющих неразрешенные территориальные конфликты. На самом деле, ознакомившись с текстом договора, легко понять, что столь детальных ограничений на вступление в НАТО там не содержится. А пресловутые «гарантии» носят абстрактный характер – в случае нападения на страну-член НАТО остальные члены «окажут помощь (…) путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтут необходимым».

Вот, например, если бы Чехословакия в 1938 году была членом НАТО, то «Мюнхенский сговор» в перечень гарантий вполне умещается – Великобритания и Франция действительно осуществили «совместное действие, которое сочли необходимым». Эдак можно принять в НАТО и страну, находящуюся в состоянии войны. Но НАТО не спешит.

Почему НАТО не спешит, тоже понятно. Какими бы ни были эфемерными натовские «гарантии», просто так взять и ничего не сделать для члена НАТО нельзя. Вопрос тут, в общем-то, в самом факте взаимных обязательств и возникающей зависимости от неадекватного киевского режима. Эта зависимость даже и без формального членства уже возникла. В этом смысле НАТО больше боится Украины, чем России.

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Для России, однако, большой разницы в том, будет ли Украина членом НАТО или не будет, нет. Чтобы разместить американские ракеты под Харьковом (они, кстати, там уже находятся – только что без ядерных боеголовок и формально они «украинские»), Украина членом НАТО быть не должна. Как не является, например, членом НАТО Япония.

Для России важно, чтобы у украинской власти мысли не возникло размещать под Харьковом американские ракеты. А до этого еще далеко.

Пока же расчувствовавшийся Зеленский заявил, что у Украины «есть только две альтернативы: либо открытая война, либо оккупация со стороны России – шаг за шагом». Это, правда, не альтернатива: второе – естественное следствие первого.