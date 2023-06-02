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2 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку Martin Bertrand/Reuters
Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

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Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

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    Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

    Президент Украины угрожает не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе
    Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку
    		  
    2 июня 2023, 11:00
    Фото: Martin Bertrand/Reuters
    Текст: Василий Стоякин

    Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс.

    Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, Владимир Зеленский издал вопль разочарования. По его словам, надежды Украины на вступление в НАТО и ЕС «становятся все более и более отдаленными».

    Это мнение подтвердил президент Румынии Клаус Йоханнис: «Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это – необходимые вещи. Если все будут усердно работать, этого можно достичь за несколько лет». Ну а генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс не принимал решений о гарантиях безопасности Украины, поскольку для этого необходимо, чтобы киевский режим одержал верх в конфликте.

    В последнем заявлении заместитель главы российского МИД Михаил Галузин сказал, что одним из условий для достижения мира является сохранение Украиной внеблокового статуса, включая отказ от членства в ЕС и НАТО. Так что же, мы можем себя поздравлять и констатировать приближение выполнения одной из целей СВО? Не совсем так.

    Во-первых, Зеленский жалуется на увеличение сроков работы, но не на то, что возможность вообще исчезла. Более того, он продолжает свою борьбу («Mein Kampf») – и сейчас, по данным Financial Times, пригрозил НАТО, что не поедет на ближайший саммит в Вильнюсе «без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению» в альянс.

    Если вы считаете эту угрозу смешной, вы ошибаетесь. Сейчас помощь Украине – одна из важных поддерживающих конструкций НАТО, определяющая размеры военных бюджетов и закупку вооружений (американских, в том числе). Это выглядит смешно, но согласие внутри НАТО сейчас зависит от одобрения со стороны украинского президента. Так что угроза вполне реальна.

    Так или иначе, Украина от перспектив вступления в НАТО и ЕС не отказывается. Ее в этом придется убеждать. Причем Зеленского убеждать бессмысленно, о чем сказал, например, Дмитрий Медведев.

    Во-вторых, не говорит о снятии вопроса о членстве в ЕС Украины и Йоханнис – он говорит только о том, что это потребует несколько лет.

    Для Зеленского это, конечно, пощечина – ведь он требовал ускоренной процедуры вступления и в НАТО, и в ЕС. Несмотря на то, что такой процедуры не существует. Но это, разумеется, совершенно не мешает принять Украину и туда, и туда – через несколько лет, по обычной процедуре и без Зеленского. Процедуры демократии столь совершенны, что на Западе нет сомнений – следующий президент Украины тоже будет выступать за членство страны в НАТО и ЕС.

    А вот высказывания Столтенберга самые интересные – он в последнее время говорит только о гарантиях безопасности и военной помощи.

    Даже после «победы» Украины. И это выглядит очень странно – ведь и то, и другое Украина может получить в составе НАТО. Но по этому вопросу слова Столтенберга соответствуют неопределенному решению бухарестского саммита 2008 года – двери НАТО широко открыты, но зайти в них вы не можете, потому что у вас документов нет…

    По поводу документов. У нас принято ссылаться на нормы Североатлантического договора, которые якобы запрещают вступление в НАТО стран, имеющих неразрешенные территориальные конфликты. На самом деле, ознакомившись с текстом договора, легко понять, что столь детальных ограничений на вступление в НАТО там не содержится. А пресловутые «гарантии» носят абстрактный характер – в случае нападения на страну-член НАТО остальные члены «окажут помощь (…) путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтут необходимым».

    Вот, например, если бы Чехословакия в 1938 году была членом НАТО, то «Мюнхенский сговор» в перечень гарантий вполне умещается – Великобритания и Франция действительно осуществили «совместное действие, которое сочли необходимым». Эдак можно принять в НАТО и страну, находящуюся в состоянии войны. Но НАТО не спешит.

    Почему НАТО не спешит, тоже понятно. Какими бы ни были эфемерными натовские «гарантии», просто так взять и ничего не сделать для члена НАТО нельзя. Вопрос тут, в общем-то, в самом факте взаимных обязательств и возникающей зависимости от неадекватного киевского режима. Эта зависимость даже и без формального членства уже возникла. В этом смысле НАТО больше боится Украины, чем России.

    Для России, однако, большой разницы в том, будет ли Украина членом НАТО или не будет, нет. Чтобы разместить американские ракеты под Харьковом (они, кстати, там уже находятся – только что без ядерных боеголовок и формально они «украинские»), Украина членом НАТО быть не должна. Как не является, например, членом НАТО Япония.

    Для России важно, чтобы у украинской власти мысли не возникло размещать под Харьковом американские ракеты. А до этого еще далеко.

    Пока же расчувствовавшийся Зеленский заявил, что у Украины «есть только две альтернативы: либо открытая война, либо оккупация со стороны России – шаг за шагом». Это, правда, не альтернатива: второе – естественное следствие первого.
     
     
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