Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за нежелание завершить конфликт на Украине

Пользователи Twitter раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского, пожаловавшегося на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям, нанесенный российскими силами в День Киева, который в стране отмечают каждое последнее воскресенье мая.

Читатели в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявили, что Зеленский, обладая такой возможностью, не желает закончить конфликт, передает РИА «Новости».

Так, пользователь Brandon McConnell в ответ на жалобы президента Украины заявил, что больше они никого не волнуют, ведь обычные американцы видят его игру. Все, что нужно сделать Зеленскому, – это отказаться от вступления в Североатлантический альянс, тогда все закончится, добавил пользователь.

Со своей стороны пользователь Amber заявил, что американским гражданам все равно на сетования Зеленского, они не хотят, чтобы их деньги направлялись Украине, «и точка».

RedPilledExLiberal назвал Зеленского «позором», напомнив о том, как он направил в «мясорубку Артемовска» тысячи неподготовленных людей.

Oligarch поинтересовался, куда делись деньги американских налогоплательщиков, и потребовал их вернуть.

Пользователь BitMoney & Co считает, что Зеленского необходимо свергнуть за то, что по его вине случилось с украинцами. По его словам, мир мог быть возможен, однако украинский президент вместе со своими сторонниками из США и ЕС хотел «играть жестко». Теперь Зеленскому остается договариваться или убегать с позором, в противном случае будет «слишком поздно», уверен комментатор.

Накануне вечером Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

Напомним, что сам Киев ранее предпринял атаку дронов на Кремль. Украинские беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.