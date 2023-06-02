Кличко обвинил партию Зеленского в плохой работе бомбоубежищ в Киеве

Кличко обвинил партию Зеленского «Слуга народа» в плохой работе бомбоубежищ в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в украинской столице и обвинил в этом партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

«В прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году – более 900 млн. То есть в общей сложности – 1,2 млрд гривен выделили из городского бюджета районам на обустройство укрытий. … На сегодняшний день использование средств крайне неудовлетворительное», – написал Кличко в Telegram, подчеркнув, что распоряжались выделенными средствами главы районов.



При этом киевский градоначальник отметил, что девять из 10 глав районов украинской столицы являются представителями партии «Слуга народа». Ее лидером является действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Кличко пообещал подвести итоги использования средств на обустройство укрытий в конце июня и составить обращения к Зеленскому на увольнение глав районов, которые не справились со своими обязанностями.

«Саботажа терпеть не буду! Районы столицы – это не отдельные княжества, где можно ходить в белых перчатках и пренебрегать исполнением своих обязанностей», – добавил Кличко.

Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрелов. На это отреагировал Зеленский, пригрозив Кличко «нокаутом», намекая на прошлое мэра в спорте, передает Ura.ru.