Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении

Блинкен признал, что ВСУ сталкивается с трудностями при попытках контрнаступления

Киев сталкивается с некоторыми трудностями при проведении контрнаступления, но несмотря на это, украинские войска продолжают продвигаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как указал Блинкен CNN, контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев». По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, оно, конечно, трудное, поскольку там непростая местность, передает ТАСС.

Он добавил, что ВС РФ в последние месяцы организовали работу, но украинское контрнаступление продвигается. По его мнению, произошедшее с ЧВК «Вагнер» помогает Украине и создает некое преимущество, которое Киеву необходимо использовать.

В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.