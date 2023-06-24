Российские войска за сутки отбили почти 20 атак

ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными действиями подразделений группировки «Восток», огнем артиллерии и огнеметных систем отражены три атаки возле Макаровки, Новоселки Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ поблизости от Новополя ДНР и Новодаровки Запорожской области уничтожены два танка и шесть бронемашин противника.

На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ около Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника под Преображенкой и Новоданиловкой Запорожской области. Возле Малых Щербаков Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 12 бронемашин. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», французская самоходная артустановка Cezar, американская артсистема М777, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

На Донецком направлении активными действиями Южной группировки в течение суток отражены девять атак противника недалеко от Веселого, Артемовска, Авдеевки, Первомайского и Марьинки ДНР. Ликвидированы свыше 245 военнослужащих, машина пехоты, гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.

На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Около Северска и Сухой Балки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 45-й артбригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. Рядом с Невским Луганской народной республики (ЛНР) и Торским ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

В районах Ямполовки, Торского ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За прошедшие сутки уничтожены свыше 100 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Под Ягодным и Берестовым Харьковской области уничтожены три ДРГ. Потери противника составили до 30военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 45 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артустановки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 92-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Возле Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника в районах пунктов Артемовск, Зайцево, Володино, Новобахмутовка, Яковлевка, Соледар, Белогоровка ДНР, Кременная ЛНР, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.