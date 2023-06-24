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Российские войска за сутки отбили почти 20 атак
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ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными действиями подразделений группировки «Восток», огнем артиллерии и огнеметных систем отражены три атаки возле Макаровки, Новоселки Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ поблизости от Новополя ДНР и Новодаровки Запорожской области уничтожены два танка и шесть бронемашин противника.
На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ около Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника под Преображенкой и Новоданиловкой Запорожской области. Возле Малых Щербаков Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 12 бронемашин. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», французская самоходная артустановка Cezar, американская артсистема М777, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки в течение суток отражены девять атак противника недалеко от Веселого, Артемовска, Авдеевки, Первомайского и Марьинки ДНР. Ликвидированы свыше 245 военнослужащих, машина пехоты, гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Около Северска и Сухой Балки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 45-й артбригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. Рядом с Невским Луганской народной республики (ЛНР) и Торским ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
В районах Ямполовки, Торского ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За прошедшие сутки уничтожены свыше 100 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Под Ягодным и Берестовым Харьковской области уничтожены три ДРГ. Потери противника составили до 30военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 45 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артустановки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 92-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Возле Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника в районах пунктов Артемовск, Зайцево, Володино, Новобахмутовка, Яковлевка, Соледар, Белогоровка ДНР, Кременная ЛНР, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий
Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер.
«То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.
«Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости».
Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Медведев назвал Дуду «польской мразью»
Медведев предположил, что президента Польши Дуду в XVIII веке четвертовали бы на Красной площади за его высказывания о России
Переговоры с польской стороной после предложений президента страны Анджея Дуды «пристрелить Россию», как «дикого зверя», невозможны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Польская мразь по имени «Дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в переговорах с польской стороной после подобных высказываний нет смысла, «и патрона на такое говно жалко».
Зампред Совбеза указал, что в XVIII веке Дуду привезли бы на Красную площадь, где его бы «казнили четвертованием». Россия же – гуманист, и она «отомстит по-другому», заключил Медведев.
Напомним, в интервью украинским СМИ Дуда заявил, что России нельзя дать победить, поскольку она «как дикий зверь, который задирает человека», и такого зверя необходимо «просто выследить и пристрелить».
Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста
Сальдо заявил о более серьезных, чем предполагалось, повреждениях Чонгарского моста
Повреждения Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, оказались значительнее, чем предполагалось, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Мост поврежден сильнее, чем предполагалось первоначально, в ближайшие 15–20 дней или даже больше он не будет пригоден для передвижения, сказал Сальдо в эфире «России 24», передает ТАСС.
ВСУ 22 июня ударили по Чонгарскому мосту. Изначально власти Херсонской области сообщили, что восстановление не будет долгим. В Крыму указали, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В Геническе прогремели не менее трех взрывов
Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над городом поднимается столб черного дыма.
Взрывы прогремели около 14.00, предположительно удары по городу нанесли ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.
Жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости
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Правоохранительные органы предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что ситуация в настоящее время требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.
Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
Чуть позднее Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр города.
Кроме того, губернатор сообщил, что поручил ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения предпринять меры с целью сохранения нормальной работы всех городских систем.
Кроме того, главное управление МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале предупредило жителей о ложной информации, которая распространяется от имени ведомства. В фейковом сообщении, которое разоблачило ведомство, утверждается, что в регионе якобы вводится комендантский час. Данное сообщение, как подчеркнули в ведомстве, не соответствует действительности.
По информации ТАСС, автомобильное движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто. Транспортный поток, как сообщается, направляют обратно в город. На выезде из города усилены посты полиции.
Напомним, Минобороны ранее опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». ФСБ возбудила дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме
Высказывание 44-го президента США Барака Обамы о Крыме – это попытка оправдать себя, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Необходимо признавать критические ошибки и не «придумывать новые оправдания», заявил Подоляк в Twitter, комментируя слова Обамы, передает РИА «Новости».
Из-за подобных высказываний сейчас «международного права практически не существует», и бизнес не хочет покидать российский рынок, заключил он.
Напомним, Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил американского политика, отметив, что воссоединения со страной желала не «определенная часть» жителей Крыма, а почти все его население.
Украинский генерал решил позаимствовать военные хитрости у древних греков
Украинский генерал Сырский заявил, что учится воевать у древних греков и римлян
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Военному делу можно учиться у древних греков и римлян, поскольку принципы ведения боевых действий не изменились, так прокомментировал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский большие потери и отсутствие успехов в ходе украинского контрнаступления.
Как указал Сырский в интервью Guardian, после прочтения греческого философа Плутарх и просмотра документальные фильмы об истории Древней Греции, можно подытожить, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий, как и сегодня, передает РИА «Новости».
Он привел в пример битву при Каннах между Ганнибалом и римлянами, и указал, что там присутствуют те же принципы, что и в наше время. По его словам, там действуют и атака на врага с фланга, и окружение противника, и сосредоточение центральных усилий на слабом месте противника. Сырский предположил, что изменилась, может быть, только сложность оборудования и степень автоматизации процессов.
Издание сообщило, что у Сырского на прикроватной тумбочке находится работы немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, служившего в армии России во время Отечественной войны.
Ранее Сырский заявил, что у украинских войск наблюдается сложная ситуация на передовой из-за серьезной обороны российской стороны.
Украина внесла Geely в список «спонсоров войны»
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в список «спонсоров войны» автопроизводителя из Китая Geely за продолжение платить налоги в российский бюджет, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что представителем китайского производителя в России является компания ООО «Джили-моторс». Ее выручка за прошлый год составила примерно 800 млн долларов. В ведомстве уточнили, что компания якобы внесла в российский бюджет налогов на сумму свыше 51,4 млн долларов, передает ТАСС.
Ранее НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.
В ВСУ объяснили безрезультатность контрнаступления умением российской армии воевать
CBS News: Украинские военные рассказали, что оттеснить российские силы в ходе контрнаступления очень сложно
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Украинские военнослужащие признают, что в ходе контрнаступления «очень сложно» оттеснить российские силы, поскольку Российская армия умеет воевать, сообщают американские СМИ.
Военный ВСУ заявил американскому телеканалу CBS News, что Российская армия организовала внушительную защиту. Кроме того, по его словам, российские военные «знают, как сражаться», передает РИА «Новости».
Другой источник телеканала, который также служит в ВСУ, рассказал, что украинские военные «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».
Канал добавляет, что чиновники США оценивают украинское наступление как «медленное и неравномерное», и отмечают, что Россия дает более жесткое сопротивление, «чем ожидалось».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские военные ведут самоубийственное контрнаступление, которое стоило больших жертв ВСУ, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа.
Глава Харьковской ВГА заявил об успехах ВС России на Купянском направлении
Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил об успехах ВС России на Купянском направлении
Российские военные развили успех на Купянском направлении, заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) РФ Харьковской области Виталий Ганчев.
Украинские военные оказывают серьезное сопротивление российским силам на Купянском направлении, но в последние дни ВС России достигли определенных успехов, заявил Ганчев, передает ТАСС.
Российские военные «очень серьезно» теснят противника на левом берегу Оскола, это восточная часть Купянска, уточнил он.
Он добавил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.
Ганчев отметил, что среди мобилизованных украинских военнослужащих есть панические настроения, они готовы сдаться в плен, но не знают как, потому что им не дают заградотряды.
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от «Ланцета»
Французскую самоходку CAESAR уничтожили при бегстве от беспилотника «Ланцет»
В Сети появилось видео того, как французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, пытаясь спастись от российского БПЛА «Ланцет» бегством, перевернулась на трассе в зоне проведения российской спецоперации на Украине.
Установку заметило подразделение разведки ВДВ. Было принято решение о ее уничтожении с помощью ударного БПЛА «Ланцет». Водитель установки смог уйти от беспилотника, однако машину занесло из-за высокой скорости, она несколько раз перевернулась, передает РИА «Новости».
Цель была поражена вторым беспилотником.
Ранее во Франции заявили, что САУ CAESAR для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат.
Американский разведчик: Зеленскому придется признать поражение
Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Зеленский, создавая видимость «успехов» украинского наступления, пытается «ублажать» своих «хозяев из НАТО». Делается это в преддверии саммита Североатлантического альянса, на котором вопрос Украины станет одним из основных, пояснил бывший американский разведчик.
По его словам, решение о переходе ВСУ в наступление принималось только исходя из политических соображений. При этом, уверен Риттер, развить тот военный сценарий, который хотели бы видеть в НАТО, Зеленскому не удалось, передает РИА «Новости».
Риттер считает, что если президент Украины приедет 11 июля на саммит в Вильнюс, имея при себе только «погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат», то отделаться фальшивкой ему уже не удастся и придется признавать, что проиграл войну. Причем признание поражения, считает разведчик, делать придется не только Киеву, но и всему коллективному Западу.
Ранее британские СМИ писали, что украинские военнослужащие на фоне тяжелых потерь в ходе контрнаступления, начатого три недели назад, чувствуют разочарование из-за ложных ожиданий, которые на них возлагались.
Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным
Постпред России в ООН Небензя: Киев не считается с интересами украинского народа
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Вооруженные силы Украины ведут самоубийственное контрнаступление, которое стоило больших жертв ВСУ, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совбезе организации.
Небензя отметил, что контрнаступление уже стоило Украине десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка, передает ТАСС.
По его словам, киевская власть и те, кто готовили теракт на Каховской ГЭС, помешались на контрнаступлении и ни во что не ставят будущее Украины.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов контрнаступления.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
В Киеве рассказали, как российские войска предугадывают направление ударов ВСУ
Командующий сухопутными войсками Украины Сырский заявил о предугадывании ВС России действий ВСУ
У украинских войск наблюдается сложная ситуация на передовой из-за серьезной обороны российской стороны, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«Это сложно», – сказал Сырский Guardian о ситуации на передовой, передает РИА «Новости».
По его мнению, ВС России нельзя недооценивать, они «предугадывают» наиболее опасные направления движения ВСУ и выстраивают там оборону, которую тяжело преодолеть. Также Российская армия пытается перехватить инициативу.
Ранее советник офиса главы украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевскому режиму пришлось слишком долго ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку обороны.