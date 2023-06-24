Российские левые партии призвали остановить вооруженный мятеж

Руководители партий КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Коммунисты России» выступили в поддержку президента Владимира Путина, призвав остановить вооруженный мятеж.

Так, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов написал в своем Telegram-канале: «Полностью поддерживаю призыв президента максимально сплотиться в это грозное и ответственное время. Всякие недоразумения между людьми бывают, но наступает момент в истории любого государства и гражданина, когда надо отбросить все амбиции, претензии и защищать Родину так, как мы защищали ее в 1941-1945-м. Были и тогда обиженные – казаки, священники, кулаки, но все они поднялись и защищали свою страну.

Обращаюсь ко всем левопатриотическим народным силам: надо максимально сплотиться и поддержать ребят, которые сражаются за нашу Родину, освобождая ридну Украину от нацистов, бандеровцев и фашистов». Он также призвал «остановить тех, кто, несмотря на сложную для страны ситуацию, пошел на провокацию».

Председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов в своем канале подчеркнул, что сейчас «страна ведет войну на выживание». «Мы не имеем права доставлять радости врагу конфликтом внутри страны. И, как сказал Верховный главнокомандующий, любые внутренние распри – это смертельная угроза для существования нашей страны. И те, кто осуществляет это, отдаляет нашу победу.

Сегодня личные обиды недопустимы! И те, кто по каким-то причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте!», – заметил он.

«Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом!», – заклдючил Миронов.

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в Telegram-канале отметил: «Мы решительно осуждаем действия мятежников, и призываем армию, спецслужбы жестко и решительно выполнить распоряжение главы государства, конституционных органов власти, пресечь противоправные действия, арестовать зачинщиков».

К ним присоединился председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, который написал: «Как и сто лет назад в результате вооруженного мятежа наша страна оказалась на пороге гражданского противостояния», призвав «сплотиться вокруг законно избранного президента.

Сейчас против нас воюет финансовый капитал хищнического империалистического Запада, который больше всего хотел бы развязать в нашей стране гражданскую войну… Призываем все стороны конфликта немедленно остановиться и сплотиться под руководством Верховного главнокомандующего».