Российские военные ночью уничтожили пятерых разведчиков под Кременной

Российские военные во время ночного боя уничтожили пятерых разведчиков под Кременной

Российские военные уничтожили пятерых разведчиков ВСУ во время ночного боя на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, близ района Серебрянского лесничества ночью украинские боевики попытались обойти позиции ВС России и зайти в тыл, однако благодаря тепловизионным приборам наблюдения на одном из наблюдательных постов диверсионно-разведывательная группа в составе 12 человек была вскрыта и по ней был открыт огонь из стрелкового оружия, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что ВСУ были вынуждены отказаться от дальнейшей реализации своих действий и отступили, бросив пятерых ликвидированных боевиков ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что подразделения ВСУ продолжают нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

