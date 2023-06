Танкисты ВСУ придумали способ обмануть командиров и избежать боя ВСУ обстреляли Горловку пятью ракетами из РСЗО СЦКК: Украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО 17 июня 2023, 02:27 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив пять ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным представительства в Telegram-канале, пять реактивных снарядов выпущены со стороны Щербиновки, тип РСЗО не указан. Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой

Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР. Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС. Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые. Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники

С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет. В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО. Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов. В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО. Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно. Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке 16 июня 2023, 03:11 Текст: Вера Басилая

ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный. Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта. Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР. В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе Депутат Бердичевский рассказал о военной обстановке в Марьинке и Угледаре

На Донецком направлении противник задействовал большое количество живой силы и техники, однако достигнуть существенных успехов ему до сих пор не удалось. Особое внимание сейчас сейчас уделяется Марьинке и Угледару. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. «На участках фронта в Донбассе ВСУ используют достаточно много техники и личного состава. Ведутся попытки перейти в контратаку, но в настоящий момент большого успеха противнику достигнуть не удалось. Украинские военные не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС России», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «В качестве побед офис Зеленского пытается продвигать взятие населенных пунктов, которые находятся в серой зоне. Данная ситуация характерна для Новобахмутовки. Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает эксперт. «Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник. «На флангах Артемовска ВСУ пытаются зайти через посадки. Нам удается срывать их планы по продвижению. Украинские военные несут колоссальные потери в плане живой силы. В сутки на всей линии фронта гибнут около тысячи человек. С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов», – акцентирует эксперт. «Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины, которые попадаются в наше поле зрения. В общем, ситуация для ВСУ сложилась куда более сложная, чем ожидало командование противника. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к нашему собственному продвижению вперед», – резюмирует Бердичевский. Ранее Минобороны РФ сообщило о военной обстановке на Донецком направлении. Действиями Южной группировки войск отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР. В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-20, отчитались в ведомстве. Кроме того, около населенного пункта Новгородское был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины. На Донецком направлении ведутся активные боевые действия и на других участках фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Он подчеркнул, что армия РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Под Новобахмутовкой украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления. Российская армия взяла в плен 17 солдат 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых отправили в атаку без должной поддержки со стороны артиллерии. В Марьинке, как сообщает военкор Евгений Поддубный, бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города. Он отмечает, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Во Франции потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей Ouest-France: ВСУ потеряли 15 танков во время контрнаступления из-за неопытности экипажей 16 июня 2023, 04:27 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15 поставленных Западом танков из-за непрофессионализма танкистов, сообщил обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло. Обозреватель отметил в статье для издания Ouest-France, что украинские экипажи «хорошо экипированы и хорошо обучены, но не опытны». Также Шапло со ссылкой на экспертов заявил, что ВСУ терпят неудачу из-за выстроенной линии обороны ВС России, в том числе минных полей. Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 военных и 20 танков. Украинские беженцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах Daily Mail: Украинцы пожаловались, что их дети вынуждены учить русский язык в британских школах 16 июня 2023, 06:30 Текст: Вера Басилая

Украинские беженцы заявили, что их детей в британских школах заставляют учить русский язык согласно языковому проекту, сообщил обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен. Одна из матерей рассказала, что ее ребенку выдали дали учебные материалы по русскому языку в одной из школ в Брайтоне, теперь он вынужден его изучать в рамках семинедельного «курса», пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail. «В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Я думаю, что в данный момент это бестактно», – считает возмущенная украинская беженка. Другая мать была удивлена, когда ее сын, вернувшись из школы, заявил о существовании 100 полов. «Я хочу, чтобы они были обучены основам, а не таким вещам, которые они могут открыть для себя, когда станут старше»», – жалуется украинка. Между тем, в школе заявили, что ученики должны себя чувствовать в равной степени значимыми, а поскольку ранее в учебном заведении изучали украинский язык, то теперь пришла очередь уделить внимание русскому. Ранее глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за использования ими русского языка. Российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе

Подразделения ВСУ продолжили нести существенные потери в ходе безуспешных попыток наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игор

Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он рассказал, что наводчик-оператор ТОС-1 «Солнцепек» сержант Виктор Петрунин под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате было уничтожено несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Чехов подчеркнул, противник понес потери и отступил, позиции российских войск были удержаны, передает РИА «Новости». Ранее экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по скоплению живой силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР. Новости СМИ2 Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска 16 июня 2023, 03:34 Текст: Вера Басилая

Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, но российские военные отбивают все атаки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Российские войска предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать обстрелы самого Артемовска, подчеркнул Пушилин, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги снабжения ВСУ, но сегодня погода способствуют переброске резервов ВСУ, что сейчас создает достаточно напряженную ситуацию на левом и на правом фланге города. Врио главы ДНР уверен, что ситуация стабилизируется, и у российских военных все под контролем. Ранее ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожской области. Рогов рассказал о тревожной обстановке в подконтрольном Киеву городе Запорожье Глава общественного движения «Мы вместе с Россией».Рогов рассказал о тревожной обстановке в подконтрольном Киеву городе Запорожье 16 июня 2023, 07:33 Текст: Вера Басилая

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, проводятся облавы и репрессии, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В Запорожье расправляются с мирным населением, неугодных украинской власти жителей объявляют шпионами или насильно забирают на фронт. Кроме того, в городе проводятся массовые облавы, граждане подвергаются репрессиям, передает РИА «Новости». Ранее в Запорожье прозвучали два взрыва. Новости СМИ2 Зеленский не поверил в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки NBC: Зеленский не верит обещаниям Трампа остановить конфликт на Украине за сутки 16 июня 2023, 04:12 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, поскольку «никто не сможет договориться с Владимиром Путиным». В интервью телекомпании NBC Зеленский заявил, что Трамп не остановил войну в Донбассе, будучи президентом США. По его словам, он не смог сделать этого, потому что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну, передает РИА «Новости». Зеленский признал, что сокращение военной помощи, представляет «большой риск для Украины», но надеется, что этого не произойдет. Вместе с тем, он пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России в случае проигрыша Киева. По его словам, после того, как Россия победит Украину, то пойдет войной на страны Балтии и на Польшу, и тогда США встанут перед выбором: распустить НАТО или сражаться. Вместе с тем, Зеленский призвал Запад как можно скорее передать Киеву самолеты F-16, чтобы Украина была в состоянии конкурировать в небе. Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

Ранее обозреватель издания Politico Джейми Деттмер заявил, что американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада. Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ под Авдеевкой Офицер группировки «Юг»: ВСУ оставляют позиции при серьезном бое 16 июня 2023, 07:57 Текст: Вера Басилая

Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, боевой дух ВСУ находится на низком уровне, сообщил офицер группировки «Юг» с позывным «Макар». Военный рассказал, что ВСУ не цепляется за свои позиции, при серьезном бое покидает укрепления и убегает. По его словам, одно из отделений противника во время штурма два раза убегало от российской группы военных, передает РИА «Новости». «Макар» заявил, что его группе поставили задачу занять наблюдательный пункт противника, обстреляли дом, где засели ВСУ, из гранатомета. Противник понес потери убитыми, и оставшаяся часть военнослужащих убежали из этого дома, но командование ВСУ вернуло их обратно, но они снова покинули позиции, после обстрела позиций. Ранее российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой. Новости СМИ2 В США объяснили решение Киева не откладывать контрнаступление WP: Украина не может откладывать контрнаступление, так как ей нужно успеть добиться успехов до зимы 16 июня 2023, 06:40 Текст: Вера Басилая

Украина должна в ближайшие несколько месяцев добиться успехов в контрнаступлении, чтобы показать Западу свою способность противостоять России, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Собеседники издания заявили, что контрнаступление влечет за собой большие жертвы среди личного состава и техники, кроме того, есть проблемы из-за отсутствия западной авиации и дальнобойной артиллерии. Тем не менее, Киев собирается продемонстрировать западным куратором успехи, передает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление. Он отметил, что главы Минобороны стран Североатлантического альянса обсудят на встрече с Украиной способы поддержки и укрепления военных возможностей Киева в условиях контрнаступления. Украинский политолог рассказал про «диванный патриотизм» Западной Украины Политолог Скачко: Украина прибегла к мобилизации в западных регионах из-за дефицита живой силы для ВСУ

ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. При этом большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. «Украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах. По данным Минобороны РФ, в начале июня ВСУ, которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС в глубине подконтрольных Украине территорий. На фоне происходящего ВСУ, скорее всего, почувствовали дефицит живой силы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник. В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали. Также украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, приводит РИА «Новости» слова информатора в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

По его словам, устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

Новости СМИ2 Минюст признал иноагентом режиссера Манского Минюст России признал иностранными агентами режиссера Виталия Манского и главу псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга

Режиссер Виталий Манский внесен в реестр иноагентов из-за отождествления России с нацистской Германией, а также за поддержку властей Украины, следует из данных Министерства юстиции России. В реестр иноагентов, согласно данным на сайте Минюста, также внесены: журналист Светлана Прокопьева, режиссер Юлия Парамонова, информационный портал «Весьма», а также фонд «Свободная Якутия». В Минюсте считают, что Манский, проживающий за границей, выступал против СВО, поддерживал власти Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников». Ранее певицу Монеточку наказали за отсутствие маркировки иноагента.