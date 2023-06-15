Захарова рассказала об обстрелах ВСУ в ходе эвакуации людей после разрушения Каховской ГЭС

Захарова: ВСУ ведут обстрелы, пока Россия спасает людей после разрушения Каховской ГЭС

Киев продолжает вести огонь по гражданским объектам, в то время как Россия спасает жителей пострадавших районов от подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в рамках ПМЭФ.

Она указала, что Россия прикладывает максимум усилий для спасения людей из пострадавших районов и обеспечения их всем необходимым. В то же время украинские военные не прекращают вести обстрелы гражданских объектов, передает ТАСС.



Также, по словам Захаровой, Киев в угоду западным странам отвергает любые возможности для переговоров с Москвой.

Тем временем число жертв из-за наводнения населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 18 человек.