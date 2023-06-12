Ким Чен Ын полностью поддержал народ России в деле защиты суверенитета

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку народу России в деле защиты суверенитета и пожелал победы

КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы, говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

В телеграмме, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы со стороны враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь России, входит в переломную фазу, передает ТАСС.

Ким Чен Ын отметил, что северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития своей страны против произвола империалистов. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики выразил уверенность, что российский народ и справедливость всегда будут одерживать победу.

Он также отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. По словам лидера КНДР, он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.

В заключении Ким Чен Ын от всей души пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – вечного процветания, развития и победы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал критикующим Россию за СВО американским политикам «закрыть рты».