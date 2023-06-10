Москва пообещала ответить Рейкьявику на понижение уровня дипотношений

МИД: Москва ответит на решение Рейкьявика о понижении уровня дипотношений между Россией и Исландией

Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве, Москва ответит на действия Рейкьявика, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркнули российские дипломаты в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ, вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. в МИД пообещали учитывать это недружественное решение при выстраивании связей с Исландией в будущем. В Москве заверили, что на все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует реакция.

В ведомстве напомнили, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.

Накануне Исландия заявила о приостановке работы посольства в России.