Общественные штабы приступили к работе по наблюдению за выборами

Эксперты начали подготовку к отработке в дни выборов сигналов, поступающих от общественных наблюдателей, и выездам в районы, а также обучению наблюдателей оперативному реагированию на происходящее на участках.

В Ямало-Ненецком автономном округе штаб начнет вести мониторинг кампаний с момента их назначения – будет принимать звонки по горячей линии, запланирует круглые столы с экспертами и партиями, а также подготовит общественных наблюдателей.

В Тверской области региональный общественный штаб по наблюдению за выборами открыт для всех участников избирательного процесса. По словам руководителя, председателя Общественной палаты региона Александра Бутузова эксперты штаба готовы анализировать все этапы избирательной кампании, наблюдать за конкуренцией политических партий и общественными настроениями, а также реагировать на распространение недостоверной информации. Кроме того, предстоит обучить более 500 общественных наблюдателей, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

В Свердловской области экспертам предстоит подготовить общественных наблюдателей на 2,5 тыс. избирательных участков. По словам главы штаба Татьяны Мерзляковой, в день голосования, как обычно, будут действовать мобильные выездные бригады, будет организовано видеонаблюдение на участках. В этом году на выборах в Свердловской области будет применяться дистанционное электронное голосование.

В Псковской области пройдет 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Здесь было принято решение о том, что штаб будет постоянно действующей площадкой, поэтому он не прекращал свою работу. В этом году выборы будут проходить в течение трех дней.

В Единый день голосования 10 сентября в Рязанской области пройдет 171 избирательная кампания. Основная – выборы депутатов Рязанской гордумы. Как рассказала председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина на заседании штаба, в этом году программу обучения пройдут более 1,3 тыс. человек.

Как рассказал член общественного штаба Саратовской области Владимир Ташпеков, все полученные в ходе теоретической части семинара знания были сразу закреплены через работу участников обучения в группах, где обсуждались алгоритмы поведения при внештатных ситуациях. По его словам, в день выборов члены штаба будут оперативно реагировать на сигналы, поступающие от общественных наблюдателей, выезжать в районы и параллельно работать в Центре общественного наблюдения.

В Пензенской области в состав общественного штаба вошло 20 авторитетных экспертов, лидеры общественного мнения. Работу по обучению наблюдателей начали с учетом имеющегося опыта предыдущих избирательных кампаний инормативной специфики предстоящих выборов.

В состав общественного штаба Башкирии вошли эксперты в области избирательного права, председатель ОНК Республики Башкортостан, ученые, юристы и представители СМИ.

«На очередном заседании штаба в этом месяце обсудим итоги праймериз с его участниками, политологами и социологами. Пригласим представителей СМИ», – рассказала о предстоящих планах руководитель общественного штаба Лида Исаргакова, добавив, что будут подготовлены более 13 тыс. общественных наблюдателей.

Региональный общественный штаб в Омской области будет вести мониторинг избирательного процесса вплоть до утверждения результатов выборов. В его работе примут участие эксперты из различных областей, в том числе авторитетные правоведы и представители СМИ.