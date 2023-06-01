Власти запланировали возродить выпуск автомобилей «Волга»

Детский омбудсмен Москвы посоветовала не отправлять детей на дачу на все лето

Программу отдыха на лето, особенно для детей младше 14 лет, нужно грамотно продумать: они не должны проводить все три месяца на даче – им важно культурно развиваться, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, нужно продумывать программу отдыха, особенно для детей до 14 лет: в первую очередь она должна быть нацелена на укрепление здоровья. Ярославская отметила, что обязательно надо предусмотреть правильный режим сна, бодрствования и питания, при этом пребывание на даче или в деревне все-таки должно быть разумным, поскольку из-за нахождения исключительно за городом ребенок лишается многих социальных вещей, передает РИА «Новости».

Омбудсмен напомнила, что важно читать заданные на лето книги, программу чтения можно подкрепить и просмотром фильмов, также летом стоит выделить время хотя бы на несколько интересных экскурсий и для посещения театра или музея.

Летом ребенок должен спать не менее девяти часов, меньшее количество часов сна скажутся на его здоровье и успеваемости.



Уже начиная с 15 августа детей нужно постепенно возвращать в учебный режим.

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