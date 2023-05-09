Стало известно о планах Британии отправить Украине ракеты большой дальности

Вероятнее всего Британия готовится к отправке Украине ракет большой дальности, речь об этом идет в документе, размещенном Международным фондом поддержки Украины (IFU), сообщает американская газета Washington Post.

Так, по данным газеты, в уведомлении о закупках IFU МО Британии попросило «выразить заинтересованность» в передаче Украине ударных возможностей с дальностью до 300 километров, передает РИА «Новости».

При этом издание со ссылкой на британского чиновника пишет, что окончательно решение принято не было.

Отмечается, что указанные характеристики близко соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

IFU управляется министерством обороны Британии, в нем также участвуют страны Северной Европы.

Ранее сообщалось, что Лондон планирует закупить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новое оружие, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км.