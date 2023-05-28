ПВО отразила украинские атаки в Запорожской области и ДНР

Российские войска отразили украинские атаки на Бердянск, ЗАЭС, Мариуполь и Волноваху

Российские силы ПВО работали в воскресенье в Бердянске, Мариуполе и Волновахе, сообщили в оперативных службах Запорожской области и силовых структурах ДНР. Кроме того, вооруженные силы Украины пытались атаковать Запорожскую АЭС.

В оперативных службах Запорожской области сообщили, что «в Бердянске успешно отработала система ПВО ВС России», передает ТАСС.

Кроме того, в воскресенье в силовых структурах региона сообщали, что Украина пыталась атаковать ЗАЭС при помощи ударного БПЛА, оснащенного термобарической гранатой, но беспилотник был посажен силами радиоэлектронной борьбы.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что беспилотник ВСУ был оснащен термобарической гранатой РГТ-27С2, «чисто украинской разработкой». Рогов указал, что у российских войск «таких гранат нет». Он полагает, что гранату ВСУ «хотели сбросить на помещение, с учетом того что она управлялась – это был FPV-дрон». По его словам, термобарическая граната «в помещении наделала бы шороху, потому что там взрывная часть 400 граммов, и это не в тротиловом эквиваленте, а мощнее, чем тротил».

В силовых структурах ДНР сообщили, что «над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника». Кроме того, «активно работает ПВО и над Волновахой».

Напомним, в Минобороны России сообщали, что российской ПВО за сутки было перехвачено три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Главное управление разведки минобороны Украины заявляло о якобы имевшей место подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа после этого предположил, что Украина готовит атаку на Россию на уровне международных институтов, в первую очередь МАГАТЭ, для нанесения максимального ущерба ее репутации и возвращения темы демилитаризации в повестку.