Минобороны: Средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища

Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ

Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.

«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.

Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.

Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».

По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.