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Минобороны: Средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
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Российскими средствами ПВО за сутки было перехвачено три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.
Также были уничтожены четыре БПЛА Украины в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики, говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк ДНР и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Около города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.
Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной и предрек ей невеселое будущее
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с помощью картинки высмеял Украину, и предрек ей будущее Сирии, Ирака и Ливии.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, при помощи которой высмеял Украину, которой западные страны ранее обещали будущее в Евросоюзе, но на самом деле, по его мнению, участь Киева разделить судьбу Ливии, Сирии, Йемена и Афганистана.
Ранее Медведев заявил, что до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, переговоры между сторонами конфликта будут невозможны.
Моряки «Ивана Хурса» рассказали, как отбили атаку беспилотников
Военнослужащие из экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как отбивали атаку беспилотников
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Военнослужащие Черноморского флота из экипажа корабля «Иван Хурс», уничтожившие беспилотные катера, рассказали, как отбивали атаку надводных украинских дронов в условиях плохой видимости.
В день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По словам Максима Панежина, Украина воспользовалась плохой видимостью из-за тумана для атаки, но разглядеть направлявшийся первый беспилотник все-таки удалось, он вынырнул из тумана и был уничтожен. Военный отметил, что остальные дроны стали идти зигзагом, после того, как российские моряки открыли по ним стрельбу.
Мичман Евгений Щерба рассказал, что после взрыва первого беспилотника рассеялся туман, что помогло обнаружить остальные катера. По его словам, второй беспилотник он лично уничтожил из пулемета, приходилось действовать быстро и контролировать оба борта корабля.
Ранее экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам.
До этого стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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В МИД назвали условия достижения мира на Украине
Дипломат Галузин: Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной
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Для достижения всеобъемлющего и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Замминистра отметил в интервью ТАСС, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России.
Он подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны украинских вооруженных сил и поставок западного вооружения.
Кроме того, подчеркнул Галузин, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.
Также, должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, указал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, на законодательном уровне на Украине должен быть закреплен государственный статус русского языка, должны соблюдаться основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания, указал замглавы МИД России.
Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине в связи с отсутствием у Киева возможности одержать победу без прямого участия войск НАТО и нежеланием альянса воевать с Россией.
Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции.
Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости».
Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск
Военный эксперт Киселев: Безвозвратные потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек
Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек, выразил мнение военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев.
Киселев выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери, которые ВСУ понесли в боях за Соледар и Артемовск, составляют от 35 до 40 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, по данным, российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины под Донецком за сутки превысили 190 военнослужащих.
Минобороны: ВДВ России на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
Минобороны: ВДВ России на южном фланге на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
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Российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, российские военные уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, передает РИА «Новости».
Также Минобороны опубликовало видеоролик, на котором видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 калибра 122 мм ведет огонь по сосредоточившемуся в лесопосадке противнику.
Как отметил на видео командир разведывательной группы с позывным «Камень», во время воздушной разведки была выявлена группа пехоты до 15 человек и две боевые машины противника.
«При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение. Тем самым противник понес потери и отступил назад», – заключил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.
В США предрекли проблемы Украине с западными танками
Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
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После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.
Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.
Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.
ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Минобороны: ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ на Александро-Калиновском направлении
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Российские мотострелки и артиллеристы на Александро-Калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями Южной группировки российских войск успешно сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что авиация Южной группировки российских войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
Помимо этого, рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Красногоровка экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт ВСУ.
Напомним, 11 мая Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ на различных участках линии соприкосновения.
В Британии назвали условие возвращения России замороженных активов
Guardian узнала об отказе Лондона возвращать России замороженные активы без ее согласия выплатить Киеву «компенсацию»
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Великобритания не вернет России замороженные государственные активы, пока Россия не даст согласие на выплату «компенсации» Украине, заявили британские чиновники.
Власти Великобритании и ЕС рассматривают возможность конфискации активов, но решение не принято. В парламенте высказываются предложения полной конфискации активов, которые оценивались в 32 млрд долларов. Киев поддерживает это предложение. Предполагается, что в таком случае деньги передадут Украине напрямую, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Однако, как пишет Guardian, на Западе набирает популярность «менее рискованное с юридической точки зрения» решение – активы планируют держать замороженными, пока Россия не согласится на компенсацию Украине. Лондон не хочет брать на себя обязательства по конфискации средств ЦБ России, так как боится, что подобный прецедент парализует международную финансовую систему и приведет к ответным шагам против Великобритании.
Профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента заявлял, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права.
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активо. И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами.
Появилось снятое беспилотником с высоты птичьего полета видео Артемовска
Военкор снял освобожденный Артемовск на видео при помощи дрона
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Военный корреспондент снял освобожденный Артемовск (Бахмут) с высоты птичьего полета при помощи беспилотника.
Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости», на кадрах заметно множество разбитых при боях жилых домов и зданий. Дрон заснял с высоты парк аттракционов с колесом обозрения, также на видео попал уцелевший храм, но со следами попадания снарядов.
На видео сняты почти пустынные улицы, кое-где сохранились высотные здания, но в основном в городе очень много разрушений.
Сохранился и обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне со звездой в постаменте для Вечного огня, на одной из множества разбитых пятиэтажек реет российский флаг.
Ранее стало известно, что Артемовск будет внесен в зону ответственности администрации Шахтерска, так же будет и с городами Часов Яр и Северск после их освобождения.
Напомним, основатель формирования группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать.
Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов HIMARS и ракету «Гром-2»
Российская ПВО за сутки перехватила больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщило Министерство обороны.
В числе перехваченных оказались также десять снарядов РСЗО HIMARS и оперативно-тактическая ракета «Гром-2», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также за сутки уничтожены 24 беспилотника у поселков Ольшана (Харьковская область), Золотаревка, Николаевка (ЛНР), Артемовск (ДНР), Голая Пристань, Великая Лепетиха (Херсонская область), Комсомольское и Токмак (Запорожская область).
С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотник, 424 ЗРК, 9302 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. машин РСЗО, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее в четверг Минобороны России заявляло о неудачных попытках ВСУ продвинуться на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.