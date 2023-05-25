Грузинские радикалы напали на автобус с российскими паломниками

Россияне, которые подверглись нападкам грузинских радикалов за то, что якобы являются «кремлевскими танцорами», оказались паломниками, сообщили местные СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), пассажиры автобуса, на борту которого написано «Народный ансамбль уральского танца», прибыли в Грузию 20 мая из Перми посетить грузинские монастыри.

«Мы просто наняли этот автобус», – рассказал один из пассажиров, который отказался говорить с телекомпанией на политические темы. Паломники посетили древнюю столицу Грузии Мцхета и намерены осмотреть и другие достопримечательности страны.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, автобус народного ансамбля уральского танца забросали яйцами в Тбилиси, облили краской и исписали нецензурными надписями.

Ответственность за это взяло на себя радикальное молодежное движение «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»), мотивировав свои действия, в частности, тем, что «ансамбль финансируется из российского бюджета и выступает в Кремле».

«Таким не место в Тбилиси», – заявили в «Сирцхвилиа!» Радикалы также отметили, что данный ансамбль поддерживает проведение СВО на Украине.

В начале мая автобус с российскими номерными знаками, припаркованный в центре Тбилиси у Дворца спорта, облили красной краской и исписали нецензурными словами. Группа радикально настроенной молодежи в течение нескольких часов протестовала у автобуса, объясняя это тем, что на лобовом стекле был значок «Службы безопасности президента Российской Федерации». Несмотря на появление полиции, антироссийские активисты облили автобус краской и забросали яйцами.