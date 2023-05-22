Моравецкий отверг требование компенсации расходов СССР на восстановление Польши

В Варшаве отвергли необходимость возмещения России средств, которые СССР потратил на восстановление республики после Второй мировой войны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству PAP.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Польша отказалась от общей истории, и поэтому Варшаве стоит возместить России «средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы».

Его заявления Моравецкий назвал «типичной российской пропагандистской уловкой».

Как утверждает польский премьер, Россия якобы ответственна за огромные материальные разрушения в Польше, передает ТАСС.

Моравецкий добавил, что это Россия должна заплатить огромную компенсацию Украине из-за СВО.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. В Кремле отказались комментировать эти «непонятные заявления».