Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России

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2 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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«Райские острова» поставили будущее Франции под вопрос

На Таити уверяют, что прямо сейчас речь об отделении от Франции не идет Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters
Францию, возможно, ждет серьезное политическое потрясение – ничем не меньшее, чем ряд других ее соседей по Европе, отчаянно борющихся с сепаратизмом. Выборы на далеких островах в Тихом океане внезапно обнажили то, насколько хрупким в реальности является французское государство. Что будет, если Полинезия объявит о своей независимости, и причем здесь Китай? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию. Подробности...

Не пить патриарху чешского пива

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Русский дух – не в словах, а в подсознании

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Новые русские интеллигенты сильны, потому что формируются в трудные времена. В отличие от сбежавших – избалованных, слабых, склонных не делиться, а разделять. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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  • С Китаем
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    Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России

    Президент Дуда заявил, что Польша будет требовать репараций не только от Германии, но и от России
    		   
    2 мая 2023, 11:18
    Фото: Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, считает президент Польши Анджей Дуда.

    Дуда в интервью Wprost заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы, пишет Telegram-канал RT.

    Президент Польши добавил, что если кто-то считает, что Польша разжигает данный вопрос чрезмерно, «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939 году начали этот конфликт».

    В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны, пишет РБК.

    Пшидач заявил, что соответствующий диалог с Берлином можно начать, однако Россия, по его словам, «это другая цивилизация». Он отметил, что после успеха с Германией в этом вопросе Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с «другим угнетателем».

    Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.

    Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
    Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
    		   
    29 апреля 2023, 16:16
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.

    Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

    Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.

    Коментарии (104)
    Захарова ответила на вопрос о разрыве дипломатических отношений с Польшей
    Захарова: Москва может разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого пострадают россияне
    		   
    30 апреля 2023, 17:40
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Школа при посольстве России в Польше в течение нескольких дней переедет в новое помещение, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она также оценила вероятность разрыва дипотношений между Москвой и Варшавой.

    Она отметила, что учеба будет продолжена, передает ТАСС.

    Кроме того, Захарова рассказала, что Россия может пойти по пути разрыва дипотношений с Польшей, но от этого бы пострадали граждане России.

    «Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших граждан, которые там живут, работают, у которых есть семьи», – сказала она.

    До этого Захарова заявила, что Россия жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Она добавила, что Польша получит в ответ соответствующие действия. Работа по этому вопросу уже началась, решение будет приниматься в межведомственном формате.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.

    Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

    Коментарии (103)
    Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве России
    Спикер МИД Захарова назвала провокацией действия польских властей во время захвата школы при посольстве России
    		   
    29 апреля 2023, 14:51
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, все эти действия вызывающи и противоправны.

    «Можно охарактеризовать одним словом – провокация», – подчеркнула дипломат.

    Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

    Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.

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    Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы
    Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине
    		   
    30 апреля 2023, 10:36
    Фото: Clemens Bilan/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru.

    Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине.

    Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

    Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.

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    Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
    Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
    		   
    2 мая 2023, 03:20
    Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».

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    Посол России в Польше предупредил об ответе Москвы на захват школы
    Посол России в Польше сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы
    		   
    29 апреля 2023, 12:41
    Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Москва заявит протест властям Польши после захвата школы при посольстве России, произошло нарушение Венской конвенции Варшавой, заявил посол Сергей Андреев.

    Инцидент он назвал противоправным действием, вторжением на территорию дипломатического объекта и нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях, передает РИА «Новости».

    Посол России в Польше добавил, что последует реакция на действия польских властей.

    Также отмечается, что при подобных условиях школа при посольстве России работать не может. Будет подобрано другое помещение дипломатической миссии, чтобы позволить детям завершить учебный год и сдать экзамены.

    Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России.

    Коментарии (39)
    Полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве
    Представители правительства Варшавы в сопровождении полицейских ворвались в школу при российском посольстве
    		   
    29 апреля 2023, 12:22
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Александра Юдина

    Полиция Варшавы с местными властями выломали дверь школы при российском посольстве и ворвались в здание, сообщают корреспонденты с места событий.

    Отмечается, что утром в субботу в здание школы на улице Келецкой ворвались представители властей в сопровождении полицейских. Туда прибыли и российские дипломаты, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш, передает РИА «Новости».

    По информации очевидцев, представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил о применении ответных дипломатических шагов.

    Позднее приглашенные службы начали ломать калитку, затем ворвались в здание и повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

    По словам Ордаша, в здание были допущены только сотрудники посольства, пользующиеся дипломатическим статусом.

    Кроме того, он отметил, что власти Варшавы дали сотрудникам школы время до 19.00, чтобы покинуть здание.

    «Они ходят по помещениям, описывают имущество», – рассказал он.

    Ранее польская прокуратура изъяла все деньги со счетов посольства и торгового представительства России.

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    В Киеве раскритиковали заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине
    Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине

    30 апреля 2023, 17:37

    Текст: Валентина Григоренко

    Если нельзя исправить ошибки прошлого, то не нужно оправдываться, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на Украине.

    Обращаясь к Меркель, Подоляк в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) указал, что если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине.

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    Проживавшие на территории школы в Варшаве сотрудники покинули здание
    		   
    29 апреля 2023, 17:50
    Фото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Все сотрудники, проживавшие на территории школы при посольстве России в Польше, покинули здание в субботу вечером, сообщил советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш.

    По его словам, учителя и другие сотрудники собрали личные вещи и покинули здание, переехав на другой объект российского диппредставительства в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Это было сделано после того, как полиция и представители мэрии столицы республики взломали двери и ворвались в школу. В здании в тот момент находились 29 человек. Польские власти потребовали, чтобы школу они покинули до 18.00.

    Ранее эксперты прокомментировали газете ВЗГЛЯД инцидент, отметив, что захват стал очередным проявлением русофобии, указав, что стоит ждать от Польши и других провокаций в преддверии 9 мая.

    Коментарии (19)
    Бастрыкин поручил дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве

    29 апреля 2023, 21:12

    Текст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.

    В сообщении в Telegram-канале Следственного комитета говорится, что следователи изучат все обстоятельства произошедшего в школе при российском посольстве в Польше.

    Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

    Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему одной ноты протеста в связи с захватом Варшавой школы при посольстве России будет недостаточно.

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    Бундесвер начал обучать украинский спецназ ведению уличных боев
    Bild: В Бундесвере начали обучать украинский спецназ ведению уличных боев

    29 апреля 2023, 14:03

    Текст: Александра Юдина

    Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии для контрнаступления, сообщает издание Bild.

    По данным издания, более десяти баз ВС Германии ведут подготовку украинских спецназовцев, в частности, обучают тактике уличных боев, это указывает на то, что Киев готовится к проведению операций в населенных пунктах, передает «Российская газета».

    Отмечается также, что военные проходят подготовку к штурму хорошо укрепленных позиций и действиям в тылу.

    В данный момент на немецких базах дислоцированы более 1 тыс. украинских военных, не менее 100 человек учатся управлять танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.

    По информации издания, Минобороны Германии сдержанно оценивают успех возможного контрнаступления Киева и ожидают лишь «ограниченных прорывов» на линии фронта.

    Ранее появилось мнение, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    Коментарии (7)
    Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки»
    Сотрудники школы при посольстве России в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки»

    29 апреля 2023, 14:27

    Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве грузят вещи в грузовик, а на фоне звучит марш «Прощание славянки».

    Сейчас сотрудники школы покидают здание, на территорию пропустили грузовик. В машину укладывают вещи под звуки марша «Прощание славянки», передает РИА «Новости».

    Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Это произошло после того, как представители мэрии и полиция взломали замок и ворвались в школу. В посольстве России в Польше обещали не оставлять это без ответа.

    Коментарии (3)
    В пресс-службе Усманова прокомментировали обыски у «Баварии»

    29 апреля 2023, 17:06

    Текст: Кристина Цыцура

    В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова заявили, что обыски в футбольном клубе «Бавария», проведенные якобы по делу, начатому в отношении него, назвали политическим преследованием.

    Отмечается, что Усманов не нарушал законов Германии. В заявлении говорится, что Усманова и клуб «Бавария» объединяет лишь любовь к футболу, передает ТАСС.

    Газета Bild писала, что следователи и полиция Баварии прибыли ранее на стадион «Альянц-Арена» и в офис «Баварии», где провели обыски. Произошедшее связали с делом Усманова.

    Ранее на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Бизнесмена подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций, введенных против России. Обыски прошли на 24 объектах.

    Коментарии (0)
    Примаков заявил, что Россия запомнит день взлома школы при посольстве в Польше

    29 апреля 2023, 12:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия запомнит день, когда двери школы при посольстве России в Польше были взломаны властями Варшавы.

    Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу полиция и представители мэрии Варшавы взломали двери школы при посольстве России. Посол России в Польше заявил, что Москва выразит в связи с этим протест властям республики.

    Коментарии (6)
    Посол в Варшаве анонсировал возобновление работы школы после захвата
    Посол в Варшаве Андреев сообщил о возобновлении работы школы при посольстве 10 мая

    30 апреля 2023, 13:56

    Текст: Валентина Григоренко

    Школа при посольстве России в Польше, которая подверглась захвату, вернется к работе 10 мая в другом здании, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

    Как указал Андреев, после майских праздников, то есть после 9 мая. По его словам, следующая неделя необходима для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте, после этого, скорее всего, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что посольство РФ во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве. Андреев уточнил, что сегодня его даже некуда передать, поскольку госучреждения в Польше возобновят работу только 2 мая.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.

    Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

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