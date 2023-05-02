Песков не стал комментировать «непонятные заявления» Польши о «репарациях» со стороны России

Кремль не станет комментировать «непонятные заявления» из Польши о «репарациях», которых Варшава хочет добиться от Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы не хотели бы комментировать непонятные заявления», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее во вторник президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России.

В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач сказал, что после успеха с Германией в вопросе выплаты репараций Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с Россией по аналогичному вопросу.

При этом сенатор Алексей Пушков называл планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.