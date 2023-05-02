Тренер по самбо до смерти избил семилетнего ученика в Азербайджане

Caliber.Az: В Азербайджане тренер по самбо Мехман Халилов до смерти избил семилетнего ученика

В отношении тренера по дзюдо и самбо Сумгайытской спортивной школы Азербайджана, призера вторых Евроигр Мехмана Халилова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, пишут местные СМИ.

По данным Caliber.Az, во время занятий тренер избил семилетнего ученика, после чего тот скончался.

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как тренер пинает и таскает за волосы своего ученика Фарида Бакарова, пишет «Царьград».

В Сумгайытской городской прокуратуре сообщили, что тренер применил к ребенку грубый и опасный прием, в результате которого у мальчика оказались сломаны шейные позвонки. Ребенка экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его.

Причина, побудившая тренера нанести мальчику серьезную травму, выясняется.

В апреле в Красноярском крае тренера детской хоккейной команды по хоккею с мячом избили двое отцов, которые остались недовольны работой наставника.