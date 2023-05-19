Британия ввела санкции против связанных с Россией 86 юрлиц и физлиц

Британия ввела санкции против связанных с Россией 86 юридических и физических лиц

Британия вводит санкции в отношении связанных с Москвой 86 юридических и физических лиц, следует из сообщения британских властей.

В документе указано, что санкции вводятся против 86 физических и юридических лиц, связанных с российской энергетикой, металлургией, обороной и финансовым сектором, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению МИД, российские активы в Британии будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Также сообщается, что британские санкции распространились на ряд связанных с «Росатомом» компаний, которые производят современные материалы и технологии, включая лазеры. Всего под санкции попали девять таких компаний, в частности, входящие в атомную госкорпорацию компания «Юматекс» и «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ).

Уточняется, что Британия пополнила санкционный список публичными компаниями, группой банков, а также членами советов директоров нескольких госкомпаний. В частности, с 18 мая санкции распространяться на АФК «Система», «Полюс», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, РМК, группу Fesco, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»).

Тем не менее, в «Северстали» заверили, что введенные санкции никак не повлияют на работу компании.

Кроме того, британские власти ввели санкции против 20 руководителей оборонных предприятий и компаний России, среди которых значатся Алан Лушников и Владимир Лепин, руководители концерна «Калашников», производящего 95% всего огнестрельного оружия в России.

Британия также внесла в санкционный список пять членов совета директоров «Транснефти».

Помимо прочего, санкции коснулись института развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургического инвестиционного банка и трех других российских финансовых организаций, которые включены в пакет санкций в целях дальнейшей изоляции России от глобальной финансовой системы.

Как заявили в кабмине Британии, новые санкции коснулись и главы АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олега Романенко и 13 членов совета директоров Газпромнефти, среди которых предприниматели Алисов, Антонов, Чернер, Чубарова и др.