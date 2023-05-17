Профессор Дерюгина объяснила важность разработки законов в информационной сфере для борьбы с киберпреступностью

Юристам необходимо разработать проекты законов, которые могут противодействовать злоумышленникам, вооруженным ИИ, заявила профессор университета МВД имени Кикотя Татьяна Дерюгина.

Сейчас люди уже живут в новой реальности, и они имеют возможность воздействовать на виртуальный мир, созданный ими самими, заявила Дерюгина в интервью РАПСИ.

Преступники, осознавая этот факт, и наблюдая развитие технологий, берут их на вооружение, они знают средства воздействия и искусственный интеллект, и применяют их.

«Соответственно, наша задача подготовить тексты, которые могут противодействовать этой преступности», – указала она.

По ее словам, для решения таких задач нужны новые средства, их разработка – длительный процесс проб и ошибок. В этой сфере востребованы ученые, законодатели, студенты и преподаватели, сказала Дерюгина.

Она привела в пример расследование дел в киберпространстве, в ходе которых неясно, что считать местом преступления – место жительства подозреваемого, местонахождение компьютера потерпевшего или что-то другое.

В вузе МВД готовят специалистов, знающих, как извлекать дампы памяти, знающих компьютерные программы, их совместимость. И в этом случае нужна помощь законодателей, которые должны помочь следствию в проведении подобных операций.