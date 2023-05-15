Ростех завершил разработку ЗРК «Птицелов» для ВДВ

Ростех: Разработка ЗРК «Птицелов» для ВДВ завершена

Холдинг «Высокоточные комплексы» закончил разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов», созданного для ВДВ на шасси боевой машины десанта (БМД-4М), сообщили в Ростехе.

Согласно сообщению госкорпорации, новая машина была разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М, причем основное отличие комплекса «Птицелов» на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 – это возможность десантироваться парашютным способом из военно-транспортных самолетов, передает РИА «Новости».

На вооружении «Птицелова» находится боевой модуль «Сосна», который оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р», они способны поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров.

Управляемая ракета «Сосна-Р» может развивать скорость до 900 метров в секунду и наводиться на цель при помощи лазерного луча, который сопровождает точку с боевого модуля ЗРК.

4 мая 2016 года источник в Минобороны сообщал о создании зенитного ракетного комплекса на базе боевой машины десанта БМД-4М.Напомним, замкомандующего войсками Андрей Холзаков заявил, что новейшие десантируемые зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов» и бронетранспортер «Тайфун» появятся в Воздушно-десантных войсках России в 2017 году.