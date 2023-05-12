Российские войска отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

Военный летчик объяснил необходимость создания нового летного отряда в России

Военный летчик Попов: Новый летный отряд сможет выполнять ряд важнейших задач в зоне СВО

Количество боевых задач для ВКС России неуклонно растет. В связи с этим необходимо привлекать к работе ранее уволенных представителей ВС, которые имеют боевой опыт в других кампаниях. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный летчик Владимир Попов. Ранее источники сообщили о планах создания специального авиационного отряда для уничтожения украинских военных объектов.

«Необходимость создания подобного подразделения диктуется тем фактом, что количество задач для бомбардировочной авиации в рамках СВО неуклонно растет, ВПК активно наращивает производство самолетов и боеприпасов. Тем не менее подготовить необходимое число кадров в столь короткий срок невозможно», – сказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Поэтому идея о привлечении на добровольных началах летчиков, которые были уволены в 1990-е годы или позже, кажется достаточно актуальной. Это уже подготовленные бойцы, которые имеют колоссальный опыт. Конечно, им потребуется освежить знания, пройти переподготовку, но натренировать закаленного бойца проще, чем обучить курсанта с нуля», – отмечает эксперт.

«Думаю, что многие летчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны еще раз послужить своей стране в нынешних условиях. Да и в целом, на мой взгляд, мы нуждаемся в увеличении численности армии», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, подобное подразделение может выполнять широкий спектр задач. В первую очередь речь идет об уничтожении военных объектов, баз противника, мест скопления живой силы. Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях – железных дорогах или мостах», – резюмирует Попов.

Ранее источники газеты ВЗГЛЯД сообщили, что среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Размеры формирования, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что оно может быть сформировано в течение нескольких месяцев.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии, которые будут произведены с 2023 по 2026 год. По словам главы военного ведомства, изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.

Шойгу также напомнил о решении Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Все мероприятия по данному направлению должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.