Фонд «Защитники Отечества» поддержал предложение о статусе ветерана для защитников Донбасса

Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что те, кто защищает Донбасс с 2014 года, должны получить статус ветеранов боевых действий.

«Жители Донбасса, которые с 2014 года защищают родную землю, через многое прошли и внесли огромный вклад в освобождение Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Уверена, что они должны как можно скорее получить статус ветеранов боевых действий. И фонд «Защитники Отечества» обязательно поддержит каждого из них», – заявила председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с депутатами Государственной думы и сенаторами Российской Федерации.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что фонд призван обеспечить достойную жизнь ветеранам специальной военной операции, и заявил, что законопроект о присвоении статуса ветерана защитникам Донбасса будет поддержан.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров отметил значимость создания государственного фонда поддержки участников СВО, которые не будут брошены, а будут обеспечены всем необходимым и самое главное, заботой государства.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков отметил, что фонд будет работать исключительно в интересах людей, не только тех, кто сейчас на СВО, но и их семьях, о детях, о родственниках.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева отметила значимость работы фонда в регионах и подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества» появился благодаря общественному запросу.

Также участники встречи договорились о совместной работе фонда «Защитники Отечества» и законодателей в интересах ветеранского сообщества России.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.