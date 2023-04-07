|
|
Фонд «Защитники Отечества» поддержал предложение о статусе ветерана для защитников Донбасса
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что те, кто защищает Донбасс с 2014 года, должны получить статус ветеранов боевых действий.
«Жители Донбасса, которые с 2014 года защищают родную землю, через многое прошли и внесли огромный вклад в освобождение Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Уверена, что они должны как можно скорее получить статус ветеранов боевых действий. И фонд «Защитники Отечества» обязательно поддержит каждого из них», – заявила председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с депутатами Государственной думы и сенаторами Российской Федерации.
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что фонд призван обеспечить достойную жизнь ветеранам специальной военной операции, и заявил, что законопроект о присвоении статуса ветерана защитникам Донбасса будет поддержан.
Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров отметил значимость создания государственного фонда поддержки участников СВО, которые не будут брошены, а будут обеспечены всем необходимым и самое главное, заботой государства.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков отметил, что фонд будет работать исключительно в интересах людей, не только тех, кто сейчас на СВО, но и их семьях, о детях, о родственниках.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева отметила значимость работы фонда в регионах и подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества» появился благодаря общественному запросу.
Также участники встречи договорились о совместной работе фонда «Защитники Отечества» и законодателей в интересах ветеранского сообщества России.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
|
|
План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
|
|
Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
|
|
Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране
Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.
Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».
Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.
Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Названы новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине
Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины
|
|
Глава «Международного института проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Перлман, профессор института новых патогенов при университете штата Флорида Грег Гласс участвовали в разработке военно-биологических программ на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По данным Минобороны, Перлман «принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины». Гласс «занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине» и «проекта Ю-Пи-8 (распространение вирусов Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине)», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос был ведущим консультантом проекта Ю-Пи-2 (применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине).
Среди граждан Украины Кириллов указал на участие в проекте Пентагона Наталии Родиной – заместителя гендиректора ГУ «Киевский областной лабораторный центр» и бывшего сотрудника американской компании «Блэк энд Витч». Она с 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.
Также причастна к экспериментам Пентагона Елена Нестерова – директор украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. По словам Кириллова, Нестерова координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».
Ранее Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке.
Российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных
|
|
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Кисловки Харьковской области. За последние сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих, а также гаубица Д-30, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику у Тернов Донецкой народной республики (ДНР). Потери украинцев составили более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены три танка, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также ликвидированы около 260 военнослужащих.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара ДНР. Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожены 14 украинских военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика» и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, сообщил Конашенков.
Под Новобериславом Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны. А в районах пунктов Ивановка ДНР и Новолюбовка Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS. Также уничтожены 11 украинских беспилотников рядом с пунктами Ольгинка, Привольное ДНР, Новокраснянка, Кармазиновка ЛНР и Ремовка Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Офицер американской разведки назвал главный просчет Запада в отношении СВО
Экс-разведчик морской пехоты США Риттер счел главным просчетом Запада мнение о якобы бездействии России в ходе СВО
Главный просчет западных аналитиков в отношении хода специальной военной операции на Украине заключается в том, что они думают, будто Россия бездействует, хотя российские войска уничтожают украинских военных и технику, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер указал на огромные потери вооруженных сил Украины. По его словам, «Путин – мастер побеждать». Риттер отметил, что порой «победа требует терпения», главное – «избегать ловушек» и не допускать «опрометчивых поступков».
Кроме того, Риттер указал на успех главы российского государства в Сирии, где удалось противостоять террористам и вернуть захваченные ими территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, так как остается пока «единственным средством достижения тех целей, которые стоят» перед Россией.
Президент Бразилии: НАТО не должно находиться у границ России
Президент Бразилии Лула да Силва выступил против «размещения» НАТО у границ России
|
|
НАТО не должно иметь возможность разместиться у границ России, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
По мнению президента, этот вопрос мог бы стать одним из пунктов мирных переговоров по ситуации на Украине. При этом, как заявил Лула да Силва, всем сторонам следует пойти на уступки. Он сказал, что «Крым, возможно, даже обсуждать не стоит», но ситуацию с другими регионами нужно «переосмыслить». Однако, подчеркнул президент Бразилии, глава украинского государства Владимир Зеленский тоже не должен «рассчитывать на все, что пожелает», передает ТАСС.
Бразилия считает, что ЕС и США не следовало «вступать в войну так скоро», не попытавшись организовать переговоры. Как заявил Лула да Силва, «вести мирные переговоры очень непросто», для их начала «требуется смелость». Он заявил, что Бразилия выступает за «территориальную целостность всех государств» и не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Лула да Силва полагает, что Москва и Киев «ждут, что кто-то со стороны пригласит их к переговорам».
Напомним, российский лидер Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом. Сообщалось, что Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Задержанного под Брянском украинского пилота обвинили в незаконном пересечении границы
Украинскому пилоту, который потерпел крушение в Брянской области на легкомоторном самолете и был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ и Росгвардии, вменяется незаконное пересечение границы, сообщили в областном суде.
В суде уточнили, что мера пресечения пилоту будет избрана сегодня Советским районным судом. Ему вменяют пересечение госграницы России без действительных документов на право въезда или выезда, передает ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области рухнул легкомоторный самолет. Выживший пилот пытался скрыться, но был задержан.
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика.
Пушилин рассказал о попытке ВСУ «перефокусироваться» с Артемовска на Авдеевку
Пушилин сообщил о попытке ВСУ «перефокусировать свое внимание» с Артемовска на Авдеевку
Вооруженные силы Украины пытаются «понемногу перефокусировать свое внимание» с Артемовска на Авдеевку, где российские войска продвигаются достаточно успешно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как сообщил Пушилин, «по окрестностям Авдеевки» продвигается российский первый армейский корпус – «там ребята прямо специалисты, они делают порой невозможное», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».
Кроме того, по словам Пушилина, «горячей точкой» является Угледар, хотя боевые действия там перешли к «позиционному противостоянию». «Но там все равно сейчас горячая точка, стратегически важная. Ну и Марьинка», – сказал он.
Напомним, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали переводить резервы из Артемовска на Краснолиманское направление. В самом Артемовске ВСУ организовали оборону в западных кварталах. Российские подразделения уничтожили колонну бронетехники ВСУ, которая пыталась попасть в Артемовск.
Кержаков признался в отъезде из России из-за «происходящего вокруг»
Футболист Александр Кержаков признался, что уехал из России из-за сложившейся обстановки вокруг
Футболист и тренер Александр Кержаков заявил, что не считает эмиграцией отъезд из России, которую покинул из-за «тяжести от осознания масштабности всего происходящего».
Кержаков в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна признался, что с женой они поняли, что хотели бы уехать от всего и побыть где-то далеко, но не сбежать и не откреститься от России, переедает Championat.com.
По словам футболиста, ему стало очень тяжело от понимания и осознания масштабности происходящего, и поэтому он уехал. Кержаков подчеркнул, что ему сложно говорить, что его не устраивает в России, чтобы это ни на что не повлияло.
«Мне страшно. Я не мог в это поверить никогда в жизни, что такое возможно», – признался Кержаков.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой».
Трепову отправили в СИЗО «Лефортово» на время суда и следствия
СПЧ: Обвиняемая в теракте Трепова будет содержаться на время следствия и суда в СИЗО «Лефортово»
Обвиняемую в причастности к теракту в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадало более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарью Трепову поместили в СИЗО «Лефортово», сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
Меркачева написала в своем Telegram-канале, что Трепова будет содержаться в СИЗО «Лефортово» весь период следствия и суда.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Мишустин сообщил о подготовке постановления о профобразовании для участников СВО
Мишустин сообщил о подготовке кабмином постановления о дополнительном профессиональном образовании участников СВО
В скором времени кабмином будет принято постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции России на Украине и членов их семей, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Минтруд предложил проект постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в документы, определяющие порядок «профессионального обучения отдельных категорий граждан», включая участников СВО. Кабмин вскоре примет это постановление, передает ТАСС.
Участники СВО и члены их семей смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Как сообщил Мишустин, при устройстве этих людей на работу работодатель сможет получить компенсацию на их зарплату. Финансирование «полностью предусмотрено в бюджете», сказал премьер.
Комментируя указ главы российского государства Владимира Путина о фонде «Защитники Отечества», Мишустин отметил, что фонда будет в том числе обеспечивать обучение, переобучение, повышение квалификации, содействие занятости. По словам премьера, фонд покажет отношение России к участникам СВО и их семьям, он позволит этим людям получить «все то, что по закону положено», в «очень дружественном, комфортном режиме».
Мишустин выразил уверенность, что в режиме «одного окна» фонд проработает и вопросы, касающиеся трудоустройства, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования.
Напомним, Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.
Минкультуры Ставрополья решило рассмотреть обращения об отмене концертов Басты
Министерство культуры Ставропольского края рассмотрит поступившие от местных жителей обращения об отмене концертов рэпера Басты (Василия Вакуленко), сообщили в министерстве.
По информации ведомства, поступило шесть обращений об отмене концертов Басты от разных заявителей, все они будут рассмотрены, находятся в работе, передает РИА «Новости».
В министерстве отметили, что заявители просят отменить концерты исполнителя в связи с его высказываниями о спецоперации.
Напомним, в 2021 году концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) в Киеве сопровождался пикетом националистов, которые жгли файеры и призывали запретить на Украине выступления артистов из России.