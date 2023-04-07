Агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

Агентство S&P снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с отметки «CCC+» до «CCC»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до отметки «CCC» с «CCC+» с негативным прогнозом, следует из сообщения агентства.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне «C», при этом в национальной валюте оба рейтинга остались на прежних уровнях: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный – «C», передает РИА «Новости».

Аналитики агентства отмечают, что украинские власти объявили о плане реструктуризации внешнего долга к середине 2024 года.

«Считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», – пояснили они.

Согласно данным агентства, рейтинги республики в иностранной валюте могут быть снижены в ближайший год в случае, если сочтет практически несомненным, что коммерческие долговые обязательства окажутся включенными в реструктуризацию долга правительства.

«Однако повышение рейтинга в иностранной валюте может последовать, если коммерческий долг исключат из плана предполагаемой реструктуризации, а также при улучшении среднесрочных макроэкономических перспектив», – подчеркнули эксперты.

Ранее Moody's заявил, что долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте понижены с «Caa2» до «Caa3». S&P и Fitch сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом.