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Лавров и Чавушоглу пообщались «без галстуков» за ужином в Анкаре
МИД Турции опубликовал видеозапись ужина Лаврова и Чавушоглу «без галстуков» в Анкаре
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Прибывший в Турцию глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу пообщались за ужином в Анкаре «без галстуков», МИД Турции предоставил соответствующий видеоролик.
На видеозаписи министры и делегации принимают участие в ужине, который турецкая сторона назвала ужин-ифтар, то есть разговение (в Турции сейчас пост Рамадан), хотя Лавров не держит данный пост, поскольку не исповедует ислам. Звуковая дорожка отсутствует, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также опубликовала в Telegram фотографии, добавив, что «сегодня рабочий ужин, завтра переговоры».
Лавров и Чавушоглу планируют обсудить двусторонние отношения России и Турции, АЭС «Аккую», ситуацию в Закавказье, Ближний Восток, ситуацию на Украине и зерновую сделку, а также нормализацию сирийско-турецких отношений.
Напомним, Анкара хочет стать организатором мирных переговоров между Москвой и Киевом. Чавушоглу заявил, что в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе подчеркнул необходимость урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии.
Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.
Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.
Названы условия разговора Си Цзиньпина с Зеленским
Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов переговорить с Зеленским, когда позволит время
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, когда «условия и время будут подходящими», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с китайским политиком.
Си Цзиньпин заявил в ходе беседы, что готов переговорить с Зеленским, «когда условия и время будут подходящими», сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС
Ранее Зеленский заявлял, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, руководителю КНР направлено соответствующее приглашение.
В Росгвардии опровергли слова задержанного пилота украинского самолета
Росгвардия: Упавший в Брянской области украинский самолет вели по средствам связи, второго воздушного судна не было
Упавший в Брянской области украинский самолет предположительно вели с помощью средств связи, второго воздушного судна не было, рассказал представитель Росгвардии.
Представитель Росгвардии рассказал, что пилота упавшего в Брянской области украинского самолета предположительно вели по средствам связи, никакого второго (ведущего) самолета не было, передает ТАСС.
В ведомстве также сообщили, задержанному пилоту было обещано вознаграждение в размере 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей) за проведение разведки местности с воздуха.
По словам представителя Росгвардии, севшего в поле у населенного пункта Бутовск пилота первыми заметили местные жители, которые и обратились в силовые структуры.
Накануне в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Позже появилось видео допроса задержанного пилота воздушного судна.
Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
«Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».
В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.
Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.
Польские СМИ: Поколениям украинцев необходима денацификация
Mysl Polska: Поколениям украинцев необходима денацификация
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Приехавшие в Польшу украинские беженцы показывают последствия многолетней нацистской идеологической обработки, сообщил обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
По его словам, культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов на Украине оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, абсолютно точно необходима денацификация, передает РИА «Новости».
Также Ренкас добавил, что приезд такого большого числа беженцев поставил Европу в опасную ситуацию, так как приехали в том числе множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и др.
«Массовая миграция украинского населения на территорию ЕС ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», – подчеркнул корреспондент.
Ранее в Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев. В стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.
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В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
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Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.
В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.
Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.
В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.
В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
American Conservative: Украина при активной поддержке НАТО готовится к вторжению в Крым
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Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, что почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
Обозреватель издания в статье обратил внимание, что Украина публично говорит о планах использовать американское и другое поставляемое НАТО оружие для попытки захватить Крым. При этом Девлин выразил уверенность, что вторжение в Крым при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, передает РИА «Новости».
Девлин выразил опасение, что вступление Финляндии в НАТО и стремление альянса к дальнейшему расширению на заднем дворе России могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев по поручению Вашингтона намеренно отвергает любые призывы к миру, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Ранее в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Украина набрала в штурмовые бригады для наступления 40 тыс. человек
Reuters: Украина привлекла в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления 40 тыс. человек
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Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале, сообщило Reuters.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в комментарии Reuters сообщил, что штурмовые бригады формировались как из людей без военного опыта, так и из полицейских, а также из военнослужащих. Он выступил с утверждением, что целью штурмовых бригад является «освобождение» Украины. По словам Клименко, на Украине якобы сохраняется существенный мобилизационный потенциал. Он также указал, что 2,5% состава бригад – женщины, передает ТАСС.
Гвардия наступления формируется МВД Украины и находится в подчинении главы ведомства. Как отмечает Reuters, задачей штурмовых бригад так называемой гвардии наступления будет оказание поддержки регулярным частям ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, о подготовке которого заявляет Киев.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика
Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет
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Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.
«Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.
«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.
«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.
Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.
Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.
Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.
Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
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В офисе Зеленского назвали условия для переговоров с Москвой по Крыму
Замглавы офиса Зеленского Сибига: Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму в случае выхода ВСУ на границу с регионом
Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму в случае якобы возможного выхода вооруженных сил Украины (ВСУ) на административную границу с регионом, сообщила британская Financial Times.
Сибига заявил британскому изданию, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. При этом он отметил, что если ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти на административную границу с Крымом, то власти Украины якобы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Как отмечает издание, Сибига имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».
Накануне в США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым. При этом помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Экс-посол Украины обвинил Германию в провале минского переговорного процесса
Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил Берлин в провале минского переговорного процесса
Немецкие власти во время ведения минских переговоров выступали в качестве нейтрального посредника, однако преследовали свои эгоцентрические интересы, вследствие чего мирный процесс провалился, выразил мнение замглавы МИД Украины экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, Минские соглашения и Нормандский формат провалились потому, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером», передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».
Мельник добавил, что немецкое правительство перемешало интересы нейтрального посредника с собственными эгоцентрическими выгодами.
«Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер», – заявил Мельник.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, подтвердила, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать время подготовить Украину к вооруженному конфликту.
Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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На белорусской территории найдены несколько схронов украинских диверсантов, в них содержалось оружие и взрывчатка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным.
Операция проводилась совместно с ФСБ России при участии директора российской спецслужбы Александра Бортникова, сообщил Лукашенко Путину, передает ТАСС.
Детали белорусский лидер пообещал раскрыть позднее. Он добавил, что был задержан один террорист, проникший в Белоруссию через Россию.
На территории обеих стран есть схроны с оружием и взрывчаткой. По его словам, именно так был подготовлен теракт в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии провели встречу в формате «тет-а-тет».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь.
ФСБ пресекла попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, попытку пресекли, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В четверг региональное пограничное управление ФСБ пресекло попытку проникновения в Россию в районе села Случовск Погарского района украинской группы, в ней насчитывалось 20 человек, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения российских Вооруженных сил и пограничные войска нанесли противнику огневое поражение.
Напомним, в начале марта на Брянскую область с украинской территории было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
Политолог Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
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Вашингтон использует Тайвань в своем непрямом противостоянии с Китаем по аналогии с тем, как уже использует Украину в конфликте против России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
«Сегодня в политическом истеблишменте США осознают неизбежность противостояния с Китаем. Причем оно затронет экономическую, политическую, технологическую и геостратегическую сферы. Вплоть до такой же непрямой войны, которую американцы ведут против России», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому Вашингтон постепенно расшатывает политику «одного Китая», надеясь разыграть в регионе некий сценарий, подобный украинскому. США как бы не будут стороной конфликта, но будут помогать Тайваню оружием, разведданными и так далее», – отметил собеседник.
«Штаты продолжают декларировать, что никакого «второго Китая» нет, и соглашения с Пекином не нарушены. Однако они осуществляют поставки оружия на остров и чуть ли не гарантируют его безопасность. Безусловно, это вызывает раздражение Пекина и провоцирует на громкие заявления», – полагает он.
«Приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США пытались преподнести как транзитную остановку по пути следования в некоторые страны Латинской Америки, с которыми у Тайбэя еще остались дипломатические отношения», – акцентировал политолог.
«Все встречи руководства Тайваня и Штатов выставляют как частные и непротокольные, но по сути это официальное взаимодействие. А значит, тем самым нарушается статус «одного Китая» и коммюнике, подписанное между Вашингтоном и Пекином, согласно которому между США и Тайбэем не может быть дипломатических отношений», – отметил Дробницкий.
«При этом, в отличие от украинской проблематики, по Китаю и Тайваню в США есть двухпартийный консенсус. Кроме того, именно республиканцы занимают не просто ястребиную позицию в отношения Пекина, а стараются расшатать статус-кво в установленных с Китаем дипотношениях», – указал он.
«Я напомню, что в 1979 году Пекин занял место Тайбэя в Совбезе ООН. Вслед за этим подавляющее большинство стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем, тем самым признавая политику «одного Китая». Тогда же были подписаны коммюнике между КНР и США, которые, с одной стороны, закрепляли приверженность Вашингтона этой политике, а с другой – гарантировали самоуправление на острове», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
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