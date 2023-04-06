Альфа-банк впервые за 14 лет отчитался об убытках 2022 года

Альфа-банк по итогам прошлого года претерпел чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей 2021 года, указано в сообщении банка.

Уточняется, что в последний раз финорганизация сообщала об убытках по итогам года 14 лет назад, передает «Коммерсант».

По информации агентства «Интерфакс», в первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, а валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ.

Также главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский подчеркнул, что за январь и февраль 2023 года банк уже заработал 26,1 млрд рублей по стандартам МСФО.

Кроме того, в прошлый раз банк показывал отрицательный финансовый результат по итогам 2009 года – 3,35 млрд рублей, по итогам 2021 года финорганизация занимала 26 строчку в составленном Forbes рейтинге российских компаний с самой большой чистой прибылью, пишет РБК.

Ранее появилась информация, что российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен хотят «освободиться» от западных санкций, поэтому готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 млрд долларов.