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Фридман и Авен захотели продать доли в «Альфа-банке» из-за санкций
Financial Times сообщила о желании Фридмана и Авена продать доли в «Альфа-банке» для «освобождения» от западных санкций
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Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен хотят «освободиться» от западных санкций, в связи с чем готовы продать свои доли в «Альфа-банке» за 2,3 млрд долларов, сообщают источники.
Приобрести их доли решил Андрей Косогов – «давний деловой партнер» Фридмана и Авена. Указывается, что Косогов не попал в санкционные списки. Если сделка будет одобрена регулирующими органами, Фридман и Авен прекратят «быть косвенными акционерами» банка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Косогов подтвердил, что договорился о сделке, но не стал давать дальнейшие комментарии. Financial Times пишет, что сделку собираются завершить весной, она должна получить одобрение регулирующих органов, включая Банк России и налоговые органы, также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС.
Отмечается, что до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, стоимость «Альфа-банка» оценивалась в 10,6 млрд долларов. У Фридмана и Авена 45% долей. Они не стали комментировать информацию о сделке.
Напомним, стало известно, что соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом) подписал обращение к властям Евросоюза с просьбой снять санкции с Фридмана и Авена. В результате разразившегося скандала Волков (признан иноагентом) прекратил «деятельность в качестве председателя правления фонда» Anti-Corruption Foundation International (ACF, признан в России иноагентом).
Чехия собралась ввести на Украину военную полицию
ЧТК: Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину
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Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.
По имеющимся у ЧТК данным, на Украину могут быть направлены до 15 экспертов военной полиции Чехии, которые станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах, передает ТАСС.
Как утверждается, служащие чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев. Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы в размере 29,6 млн крон (примерно 1,3 млн долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило направление до 20 служащих армейского спецназа в Нигер, где они должны быть задействованы советниками и инструкторами.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.
Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
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Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.
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ВСУ бросили натовское вооружение под Артемовском
Российский боец рассказал о добытом близ Артемовска трофейном натовском вооружении
В боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы, рассказал один из них.
Как рассказал боец группы «Вагнер», демонстрируя трофейное оружие, в боях за Соледар «Правый сектор*» бросил гранатомет RBG-6 и боеприпасы к нему, передает РИА «Новости».
По его словам, в руки к бойцам попадают М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки Barrett.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить российские ракеты «Кинжал»
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить гиперзвуковые российские ракеты
Украинские средства противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету, сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.
Он заявил, что объекты в разных регионах Украины были атакованы ракетами «Кинжал», которые стали проблемой для сил ПВО, передает «Российская газета».
«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», – сказал Игнат.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Телеведущего Шаца задержали на Бали
Российского шоумена Шаца задержали на Бали перед концертом
Российского шоумена Михаила Шаца (признан иностранным агентом) задержали на Бали перед концертом на 8 Марта, сообщают СМИ.
Шац мог нарушить миграционное законодательство Индонезии, после чего его задержали, передает RT со ссылкой на электронные СМИ.
Сам артист не рассказывает детали произошедшего, но обещает вернуть деньги, которые ему заплатили за билеты. Как сообщают в соцсетях живущие на Бали россияне, для проведения концертов на Бали необходима специальная виза, которой у Шаца, по всей видимости, не было.
В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.
В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс».
Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости».
Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах.
На Западе признали потери ВСУ по всей линии фронта
Financial Times: На Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта
Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По его словам, Украина теряет людей по всей линии фронта, ситуация ухудшается с каждым днем, ВС России атакуют со всех сторон, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Балицкий рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ
Балицкий: Российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, в регионе готовы к контрнаступлению ВСУ, построена двойная глубоко эшелонированная линия обороны, передает ТАСС.
Администрация отслеживает снабжение армии и помогает в вопросах обеспечения, на которое только за январь-февраль было потрачено около 400 млн рублей, отметил он.
По данным Балицкого, группировка ВСУ на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.
Ранее Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области.
Стало известно о нападении на украинских беженцев в немецкой Саксонии
MDR: Беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии
Беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии, сообщили СМИ.
Как рассказала одна из собеседниц портала MDR, пожилой мужчина начал кричать на нее на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.
По данным портала, машинам с украинскими номерами также прокалывали шины, передает RT.
Ранее в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес, заявило ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.
В заявлении властей указывается, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью, передает РИА «Новости» в Telegram-канале.
Напомним, Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина», теперь, согласно словарю, женщиной считаются взрослые, которые определили себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах
Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости
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Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом».
По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь.
«А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе.
«В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт.
«Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он.
Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции».
«Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик.
Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
Пушилин рассказал о попытке атаки ВСУ в Артемовске
Пушилин: ВСУ попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита
Украинские войска попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита, силы России продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ пытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака была отбита, ВС России продвигаются, передает ТАСС.
Накануне экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о зачистке Артемовска.
Британия и Франция решили «зарыть топор вражды», чтобы послать сигнал России
Politico: Британия и Франция решили послать России сигнал о единстве
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Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico.
Один из французских чиновников заявил изданию, что Париж и Лондон сталкиваются с общей угрозой, это общее испытание для двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Он подчеркнул, что Британия и Франция разделяют особую ответственность, сообщает РИА «Новости».
Авторы статьи сообщили, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. В первую очередь они будут обсуждать сотрудничество в области обороны.
Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо «наладить отношения» ради того, чтобы показать единство стран Запада.
Один из экспертов отметил, что Россия будет наблюдать «и внимательно следить за сигналами, которые будут поступать с саммита».
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
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Российские десантники сорвали украинский рейд в ЛНР
Российские десантники нанесли поражение группе ВСУ, передвигавшейся вблизи их позиций
Российские десантники в Луганской народной республике нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций, рассказал командир подразделения с позывным Козырь.
По его словам, разведка обнаружила противника, которого отработали из АГС и пулемета «Корд», после чего враг отступил, передает РИА «Новости».
Командир подразделения отметил, что открывать огонь приходится ежедневно по несколько раз.
Ранее российские десантники пресекли попытку прорыва вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике.
Предотвращено покушение на главу Приднестровья Красносельского
Спецслужбы ПМР сорвали подготовленное СБУ покушение на главу Приднестровья Красносельского
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Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского.
Подготовка к покушению квалифицирована как теракт. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания, передает РИА «Новости».
По данным министерства госбезопасности ПМР, покушение на Красносельского готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).
Сам теракт должен был произойти в центре Тирасполя, заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий, злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».
Напомним, до этого неоднократно сообщалось о стягивании к границам Приднестровья личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как будут развиваться события в Приднестровье.