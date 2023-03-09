Фридман и Авен захотели продать доли в «Альфа-банке» из-за санкций

Financial Times сообщила о желании Фридмана и Авена продать доли в «Альфа-банке» для «освобождения» от западных санкций

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен хотят «освободиться» от западных санкций, в связи с чем готовы продать свои доли в «Альфа-банке» за 2,3 млрд долларов, сообщают источники.

Приобрести их доли решил Андрей Косогов – «давний деловой партнер» Фридмана и Авена. Указывается, что Косогов не попал в санкционные списки. Если сделка будет одобрена регулирующими органами, Фридман и Авен прекратят «быть косвенными акционерами» банка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Косогов подтвердил, что договорился о сделке, но не стал давать дальнейшие комментарии. Financial Times пишет, что сделку собираются завершить весной, она должна получить одобрение регулирующих органов, включая Банк России и налоговые органы, также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС.

Отмечается, что до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, стоимость «Альфа-банка» оценивалась в 10,6 млрд долларов. У Фридмана и Авена 45% долей. Они не стали комментировать информацию о сделке.

Напомним, стало известно, что соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом) подписал обращение к властям Евросоюза с просьбой снять санкции с Фридмана и Авена. В результате разразившегося скандала Волков (признан иноагентом) прекратил «деятельность в качестве председателя правления фонда» Anti-Corruption Foundation International (ACF, признан в России иноагентом).