Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в ДНР

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5 апреля, среда | Последнее обновление — 16:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников
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Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять.
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Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством.
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На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в ДНР
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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в Донецкой народной республике украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны.
Самолет сбили у поселка Селидово в ДНР, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Российские ПВО перехватили за сутки 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
За сутки уничтожены 22 украинских беспилотника у поселков Новоселовка, Петровское, Веселое (ДНР), Мирное, Щербаки, Чубаревка (Запорожская область), Великая Лепетиха (Херсонская область), Великий Выселок (Харьковская область), Кременная, Варваровка и Кудряшовка (ЛНР).
С начала СВО уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотника, 415 ЗРК, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 машин РСЗО, 4504 орудия полевой артиллерии и минометов.
Также Минобороны России в среду сообщило, что ВСУ за сутки потеряли 580 военнослужащих.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Билл Клинтон пожалел о принятом в 1994 году решении по Украине
Билл Клинтон пожалел о решении заставить Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении заставить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
Клинтон заявил, что чувствует личный вклад, так как заставил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум, передает РИА «Новости».
«Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», – добавил Клинтон.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства. В Кремле призвали не относиться к этому серьезно.
Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник
Командир подразделения ВС России: Украинский ударный беспилотник польского производства упал рядом с Запорожской АЭС
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Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.
Командир подразделения ВС России сообщил, что украинский режим предпринял очередную попытку атаковать атомную электростанцию беспилотным летательным аппаратом производства Польши, несмотря на присутствие на АЭС сотрудников МАГАТЭ. Он уточнил, что вес аппарата составлял более двух килограммов, передает РИА «Новости».
По словам российского военного, расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС. Он заверил, что причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами.
В понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС.
ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж для Украины
УФСБ по Свердловской области: За шпионаж в интересах Украины на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле задержаны супруги
Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
В пресс-службе УФСБ сообщили, что региональным управлением была пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению госизмены в форме шпионажа на одном из предприятий ОПК региона. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что супруги, которых задержали в ходе спецоперации, за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции.
При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности.
Задержанные в ходе допроса уже признались в передаче в адрес спецслужб Украины чертежей за вознаграждение, составившее около 100 тыс. рублей.
Напомним, 17 января ФСБ задержала на границе России и Грузии подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя одной из стран СНГ.
Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла
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Москва требует скорейшего освобождения на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла и предоставления ему медпомощи, следует из заявления спецпредставителя главы МИД России и посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.
В документе подчеркнуто, что в Москве глубоко переживают за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом и в электронных кандалах, передает ТАСС.
Также отмечается, что сама фигура митрополита стала для людей доброй воли образом мученика за православную веру, на чьем фоне верхом цинизма являются слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является территорией самой большой религиозной свободы.
«Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», – заявлено в документе.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
В субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.
Киев заявил о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
По его словам, Киев «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев, передает «Коммерсант».
«Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины».
Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов.
Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.
«Мы должны полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», – сказал он.
Тем, кто не захочет жить по украинским правилам в Крыму, придется уехать.
Также он пообещал «разобраться с предателями». По его мнению, многие в Крыму должны понести наказание за то, что сменили украинский паспорт.
«Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом статусе», – заключил Подоляк.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
Под Артемовском ликвидирован нацист Грибан
Нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации, сообщил лидер группы Сергей Филимонов.
Грибан ликвидирован под Артемовском (Бахмутом), передает RT со ссылкой на заявление Филимонова.
До этого представитель группировки заявлял об уничтожении другого националиста под Артемовском – Даниила Конделя с позывным «Викинг».
Ранее СМИ сообщали, что в Артемовске ликвидирован офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский.
В «России сегодня» рассказали, что о военкоре Татарском говорят в Германии
Глава представительства «России сегодня» Феоктистов: Немецкие СМИ транслируют только одно высказывание Татарского
Немецкая пресса с пропагандистским уклоном рассказывает о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов.
Феоктистов в эфире радио Sputnik отметил, что для немецкой прессы «это, конечно, не новость номер один», но тем не менее об этом сообщается. Он отметил, что фигурируют в сюжетах обе точки зрения: и российская (об украинском следе), и украинская (в Киеве заявляют о своей непричастности).
О Татарском немецкие СМИ рассказывают, что у него было много подписчиков в Telegram-канале. Причем, по словам Феоктистова, во всех средствах массовой информации «показывают то самое легендарное обращение Татарского: «Всех победим…». Татарского называют «военным блогером» и «сторонником Кремля», однако мало кто упоминает, что он уроженец Макеевки, заметил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине.
«В общем и целом, они довольно нейтрально рассказывают – такой-то факт случился, терроризм – это ужасно и так далее», – добавил Феоктистов.
Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
В Германии определили красную линию в поддержке Украины
Вице-канцлер Хабек назвал отправку войск Германии на Украину красной линией
Появление военных Германии на Украине станет красной линией, которую нельзя переступать, заявил немецкий вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.
По его словам, Германии не стоит становиться участником войны, важно сохранить эту границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Хабек отметил, что эта позиция страны сыграет важную роль в поддержке Киева.
Также немецкий политик добавил, что эта красная линия – вопрос баланса, так как всегда существует риск зайти настолько далеко, что Берлин окажется втянут в конфликт.
Двумя днями ранее вице-канцлер Германии Хабек посетил Киев с необъявленным визитом. До этого Хабек выступал против поставок Киеву истребителей.
США объявили о новой военной помощи Украине
США объявили о выделении Украине новой военной помощи на 2,6 млрд долларов
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов, сообщила пресс-служба Пентагона.
В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.
Решение о выделении новой военной помощи Украине подписал президент США Джозеф Байден.
Ранее западные СМИ сообщали, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) рядом с пунктами Розовка, Новоселовское, Артемовка ЛНР, Першотравневое, Масютовка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении сорвана контратака противника у Северска Донецкой народной республики (ДНР), поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского и Червоной Дибровы ЛНР.
Уничтожены более 80 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены два бронетранспортера, танк, четыре бронемашины и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за минувшие сутки на этом направлении составили свыше 410 военнослужащих и наемников, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ под Никольским и Новополем ДНР. Кроме того, пресечена деятельность трех ДРГ в районах Владимировки, Мирного и Никольского.
За прошедшие сутки на этих направлениях ликвидированы до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ у Новомихайловки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. Недалеко от пунктов Ласточкино и Новомихайловка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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Раскольники на Украине пытались захватить два храма УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольничьей ПЦУ пытались захватить два храма УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались пытались захватить их, сообщила украинская организация «Союз православных журналистов».
В частности, раскольники зашли на территорию храма в районе Гречаны в Хмельницком и потребовали отдать им ключи от здания. Другие сторонники ПЦУ прибыли в Свято-Воздвиженский мужской монастырь в Староконстантинове. Сообщается, что на защиту церквей от раскольников вышло большое количество прихожан и мирян, а также священники, передает ТАСС.
Ранее депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
Напомним, сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили кафедральный собор в городе Хмельницком. Перед этим мужчина, переодетый в военную форму вооруженных сил Украины, пытался сорвать богослужение
В Кремле не увидели перспектив для переговоров с Киевом
Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной
Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
У него спросили, как в Кремле расценивают возможность возобновления переговоров с Киевом или ведения переговоров о будущем Украины без участия киевских властей, передает ТАСС.
«Мы пока никаких перспектив для этого не видим, поэтому добавить нечего», – сказал Песков.
Между тем 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выражает желание стать организатором мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно скорее.
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