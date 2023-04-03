Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке

Небензя заявил, что российская часть договоренностей по зерновой сделке «на 100% не работает»

Россия ожидает прогресса в реализации договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю, но пока часть сделки, касающаяся российского экспорта, «на 100% не работает», сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что Москва признает усилия ООН по реализации сделки, но «договоренность не работает». «Мы там, где есть. Что произойдет за 60 дней? Но мы ожидаем прогресса», – приводит его слова ТАСС.

По словам постпреда, он «не может предсказать, что будет», не может «даже кивнуть». Небензя предложил дождаться 18 мая и посмотреть, «какого прогресса удастся достичь к этой дате».

Сейчас же, как заявил дипломат, «по меморандуму между Россией и ООН» российская сторона «не экспортировала ни одного зернышка». Кроме того, из заблокированных в Европе 300 тыс. тонн удобрений удалось «экспортировать, а вернее сказать эвакуировать, 30 тыс. тонн».

Напомним, Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде, и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.

