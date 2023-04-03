Рогов: Украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области

Вооруженные силы Украины достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление Запорожской области, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ располагают достаточным количеством боевиков и вооружений, чтобы «попереть» на Запорожском участке фронта. «Мы ждем их в любой момент», – сказал он.

По словам Рогова, российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, подчеркнул он, подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к наступлению, требуя продемонстрировать эффективность западной военной помощи.

Причем, как отметил Рогов, Запад хочет получить быстрые результаты, ему нужны боевые действия с большим числом жертв.

Также Рогов рассказал, что в украинских СМИ появилась серия заказных статей о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнение к возможному наступлению. «С точки зрения пиара, это подсветка запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость», – сказал он, отметив, что Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить моральный дух российских военнослужащих.

«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор», – заверил Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении.