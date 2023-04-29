Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске

Журналист Медведев предупредил о рисках махинаций с дронами для СВО

Журналист Андрей Медведев предупредил об опасности махинаций с дронами для СВО

В настоящее время многие захотят получить прибыль с продажи БПЛА для целей СВО, однако это грозит рисками передать российским военным некачественную технику и поставить под угрозу их жизни, выразил мнение журналист Андрей Медведев.

В своем Telegram-канале он отметил, что понимает примерные схемы желающих получить больше прибыли.

«Сейчас мы купим в Китае на «Алиэкспресс» разных дронов, прилепим на них русскую надпись покрасивее и заключим контракт, а прибыль пополам», – описал он возможную схему.

При этом публицист надеется, что совершить такие манипуляции не удастся, когда «мы все живем в стеклянном доме», а на каждое изделие, которое «кто-то будет пытаться впарить армии за миллионы», будет показана характеристика теми, кто «понимает ситуацию и искренне болеет за страну».

Медведев пояснил, что эффективный FPV-дрон-камикадзе стоит 50 тыс. рублей, а если «прилепить» к нему суперкамеру и тепловизионные приборы, стоимость поднимется до 100 тыс. рублей. «Зачем это нужно на одноразовом изделии?» – задается от вопросом. Также, по оценкам журналиста, дрон-камикадзе самолетного типа стоит в районе от 400 тыс. до 1 млн рублей. При этом, «за один миллион он должен лететь черт знает на сколько километров».

Журналист заметил, что в данный момент есть очень хороший шанс совершить прорыв в сфере БПЛА или, напротив, потерять все «с распильщиками».



Медведев считает, что использование неэффективных моделей дронов прямо влияет на боеспособность военных подразделений. «Тот, кто его продаст, и тот, кто его купит, просто помогут нашему врагу убить наших солдат», – заключил он.



Ранее украинские власти признали российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ, он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника.