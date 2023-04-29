Минобороны опубликовало проект об электронных повестках

Минобороны России опубликовало проект об электронных повестках

Министерство обороны опубликовало проект изменений в закон о призыве на военную службу, который предусматривает оповещение призывников с помощью отправки заказного письма и через «Госуслуги».

Согласно документу, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, призывники будут вызваны в военкомат заказным письмом или сообщениями в электронном виде, также будут сформированы электронные личные дела всех подлежащих призыву на службу.

Уточняется, что повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги». Отмечается, что подлежащие призыву и получившие оповещение о явке в военкомат не смогут выехать из России, кроме того, в случае неявки без уважительных причин в течение 20 дней будут введены временные ограничения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток.