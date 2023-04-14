Путин подписал закон о сокращении срока признания пропавшими без вести участников СВО Путин подписал закон о Едином реестре воинского учета 14 апреля 2023, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток. Повестки военнообязанным, согласно документу, станут направлять в письменной форме и дублироваться в электронной, электронная начнет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе», передает ТАСС. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме (при отсутствии соответствующего ресурса), она считается врученной после семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Газета ВЗГЛЯД разъясняла, что изменится для призывников и военнообязанных, а также что предусмотрено законом для уклонистов. Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников 12 апреля 2023, 18:07 Текст: Ольга Иванова

Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики. «Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», – цитирует его РИА «Новости». Он также добавил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Путин отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых. «Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал… Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой Роскосмоса) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.

Путин поставил вопрос о перспективах введения льгот на приобретение жилья во «вторичке» 13 апреля 2023, 14:52 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поставил вопрос о перспективах введения льгот на приобретение жилья на вторичном рынке. «Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», – сказал он на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко, сообщает ТАСС. В свою очередь Мутко рассказал Путину, что в прошлом году число выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выросло почти в три раза. Так, по его словам, 33 тыс. кредитов взяли граждане на строительство дома. Глава ДОМ.РФ отметил, что сейчас в кредит возводится только каждый десятый частный дом, но, считает он, к 2026–2028 годам каждый второй частный жилой дом сможет строиться за счет ипотеки. Ранее Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Новости СМИ2 Эксперт: Космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России Эксперт Корякин: Россия была, есть и будет великой космической державой

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны?» – сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В среду о достижениях и планах российской космической отрасли говорил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. «После некоторого затишья космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России. Если первые ракеты создавались в основном в логике сдерживания вероятного противника, то со временем космические технологии двинулись в сторону народного хозяйства – метеорологии, связи, гражданских спутников. Сейчас возвращается связка между космосом, обороноспособностью страны, подготовкой кадров и мечтой о дальнейшем покорении космоса», – считает член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. Собеседник напомнил, что освоение космоса было большой мечтой советского общества. «Она воплощалась в конкретных победах – первом искусственном спутнике Земли, первом человеке в космосе, первом луноходе. Космос как мечта был большим драйвером развития технологий и социального нарратива. Вспомните труды писателей Кира Булычева, братьев Стругацких, которые использовали космос как площадку для постановки большой оперы будущего», – добавил эксперт. Помимо технологического задела, космос должен содержать культурную составляющую. «Люди должны мечтать. Когда есть мечта, то появляется творчество. Если оно подкреплено технологическим заделом, тогда будут победы. Об этом говорил президент на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и на открытии торжественного вечера в честь Дня космонавтики. Россия была, есть и будет великой космической державой», – подчеркнул Корякин. По его мнению, в выделении средств на освоение космоса Россия должна стремиться к стратегическому паритету с другими ведущими странами. «Здесь первична идея и амбициозная цель. Если мы планируем развивать лунную базу, создавать лаборатории, а не обозначать свое номинальное присутствие, то средств нужно выделять как можно больше», – уверен собеседник. Эксперт приветствовал призыв президента увеличить производство спутников, развивать российские космические обсерватории, возобновить лунную программу и миссии на другие планеты Солнечной системы. «Амбициозные планы – это очень хорошо. Без амбиций не происходит движения. Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны? Будет ли вовлечен частный бизнес и крупные технологические компании в развитие космоса, как это происходит за рубежом?» – задается вопросами эксперт. «Предприниматели – не самый худший партнер для освоения космоса, если посмотреть на опыт Илона Маска или Ричарда Брэнсона. Задача Роскосмоса – не просто предлагать технологические решения, но и расширять круг тех, кто готов к освоению космоса, чтобы это было делом каждого», – предложил Корякин. В среду президент России Владимир Путин в ходе своей речи на торжественном вечере в Кремле по случаю Дня космонавтики заявил, что отечественная орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – указал глава государства. По его словам, освоение космоса – это развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны. «Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», – сказал он в Кремле. Глава государства напомнил, что впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд, и «это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги». «Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – сказал президент. Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС. «В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин. Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли». Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться. Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Новости СМИ2 Путин удостоил звания Героя России космонавта Дуброва

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Российский космонавт Петр Дубров удостоен звания Героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Дубров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета на МКС, говорится в указе главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Космонавт Петр Дубров установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян. Он прибыл на Землю в конце марта на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19» и попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника. Путин заявил о необходимости возобновить лунную программу

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российской науке нужно вновь заняться проведением миссий на другие планеты и восстановить лунную программу, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. В космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно, сказал президент, передает ТАСС. «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он. Глава государства также отметил, что нужно нарастить производство спутников в России. Новости СМИ2 Эксперт: Обороноспособность России напрямую зависит от космических исследований Эксперт Потуремский: От изучения внеземного пространства напрямую зависит обороноспособность России и ее технологический потенциал

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Отечественная космонавтика уверенно справляется со всеми существующими вызовами. Важность данного направления понимают и правительство, и народ, а значит , мы продолжаем уверенно двигаться ввысь, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В среду на торжественном вечере, посвященном Дню космонавтики, президент сказал, что первые покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета страны. «Сфера космических исследований выходит далеко за рамки одной лишь науки. Сегодня полеты к звездам ставят своей задачей не только изучение внеземного пространства – от них напрямую зависит обороноспособность России и раскрытие ее технологического потенциала», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Космос стал по-настоящему глобальным: результаты исследований в этой области постепенно сказываются на всех сферах жизни. Вне всяких сомнений, тот факт, что данная сфера продолжила свое динамическое развитие даже после всех потрясений 2022 года, не может не радовать. Страна продолжает уверенно идти вперед, точнее, ввысь», – отмечает эксперт. «По-другому не может и быть: космос давно стал частью идентичности нашего народа. Мы определяем себя как первооткрывателей, как отважных путешественников в неизведанные уголки Вселенной. Социологические опросы наглядно показывают, что жители России тесно увязывают достижения в космосе с успешным будущим Родины», – подчеркивает собеседник. «От того особенно приятно, что президент уделяет так много внимания именно этой сфере. Отрадно, что встреча Владимира Путина и главы Роскосмоса Юрия Борисова состоялась именно 12 апреля. Эта дата носит символический характер: мы гордимся достижениями прошлого, используем их как фундамент и смело шагаем вперед», – акцентирует эксперт. «Руководство страны чтит научно-техническую преемственность в вопросе развития космонавтики. Это отлично сочетается с мировоззрением россиян. Важность данного направления понимают и правительство, и народ, а значит, Россия еще не раз отправится на покорение просторов Вселенной», – резюмирует Потуремский. Ранее в среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, который сообщил, что работа российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена до 2028 года. Он подчеркнул актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, облик и параметры РОС и этапы ее создания уже известны. Эскизный проект будет готов уже летом. Президент отметил важность проекта, сказав, что станция послужит «форпостом нашей страны, послужит изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего». Кроме того, глава государства заявил, что в 2023 году на космическую деятельность будет выделено более 251 млрд рублей. Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное, и Роскосмос понимает, куда надо двигаться. Президент также пожелал успехов коллективу госкорпорации: «Это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны – там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России». Во время торжественного вечера, посвященного празднованию 12 апреля, Путин отметил, что российская космическая отрасль продолжает наращивать потенциал, о чем говорят 100 запусков без аварий. По мнению президента, это хороший показатель того, что сфера «встает уверенно на ноги». Глава государства подчеркнул, что России необходимо увеличить производство спутников. По его словам, в космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно. «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он. Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости». Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он. Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции. Новости СМИ2 Песков: Закон о Едином реестре военнообязанных пока не поступил на подпись Путину 12 апреля 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

Закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток пока не поступил на подпись президенту Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Напомним, Госдума приняла закон о создании Единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов. Песков заявил, что закон призван исправить бардак в военкоматах. В Кремле приняли к сведению высказывание Трампа о Путине Представитель Кремля Песков заявил, что ознакомлен с мнением Трампа о Путине 12 апреля 2023, 14:31 Текст: Александра Юдина

В Кремле приняли к сведению высказывание американского экс-президента Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, с оценкой Трампа в Москве ознакомлены, передает ТАСС. Ранее Трамп заявил, что Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, а американским коллегам до этого уровня далеко. Новости СМИ2 Путин: Покорители космоса стали примером в укреплении технологического суверенитета

Фото: РИА Новости

Примеры советских конструктора Сергея Королева, инженера Валентина Глушко, изобретателя Фридриха Цандера, ученого Владимира Бармина и других показали, как нужно укреплять технологический суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин. «Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и в изучении космоса, за этим стоит напряженный труд многих рабочих, инженеров, ученых, в том числе Королева, Глушко, Цандера, Бармина, Келдыша, Пилюгина и многих других», – заявил глава государства на торжественном вечере, посвященном Дню космонавтики. Текст выступления президента приводится на сайте Кремля. По словам Путина, в основе побед страны в космосе и на Земле стоит «безграничная воля наших главных конструкторов», их способность добиваться результатов в сложное время. Это дало уникальный результат России. Он отметил, что Россия стала первой в космосе, поскольку люди, работавшие на предприятиях, в конструкторских бюро, институтах, подчинили жизнь интересам Родины и служению народу. «Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – указал президент. Сегодня ракетно-космическая отрасль наращивает потенциал, впервые в новейшей истории было проведено 100 космических пусков подряд без аварий. Это «очень хороший показатель» того, что отрасль встает на ноги, заключил Путин. Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателем фильм «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. «Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», – сказал глава государства на премьере картины в Кремле. Он отметил, что создатели фильма совершили настоящий гражданский и человеческий поступок, добыв для России первенство в съемках в космосе, передает ТАСС. Выход фильма Путин назвал уникальным событием для мирового кинематографа. Президент пожелал всем приятного просмотра и покинул зал. Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новости СМИ2 Путин назвал будущую российскую станцию форпостом страны в космосе 12 апреля 2023, 18:16 Текст: Алексей Дегтярёв

Отечественная орбитальная станция, находящаяся в разработке, должна стать форпостом России в космосе, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что новая станция будет нацелена в том числе на решение задач, стоящих перед страной в «самом широком смысле этого слова». Ранее в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС), а также этапы ее создания Роскосмосу уже распланированы. Пескова спросили о якобы состоявшейся встрече Путина с Шойгу и Пригожиным Песков заявил, что не знает о якобы состоявшейся встрече Путина с Шойгу и Пригожиным 13 апреля 2023, 13:36 Текст: Алексей Дегтярёв

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не слышал о том, что глава государства Владимир Путин якобы проводил встречу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу. «Мне об этом не известно», – ответил Песков на вопрос о том, проводил ли президент встречу Пригожина и Шойгу, передает ТАСС. Ранее ряд западных СМИ сообщили, что глава государства якобы проводил встречу бизнесмена и министра, чтобы «урегулировать их конфликт». Новости СМИ2 Путин заявил о наращивании Россией потенциала в космосе 12 апреля 2023, 18:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Российская космическая отрасль наращивает потенциал, об этом говорят 100 запусков без аварий, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. «Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд», – цитирует Путина ТАСС. Это очень хороший показатель того, что отрасль «встает уверенно на ноги. При этом нужно идти дальше и осваивать новые рубежи. Покорители космоса сейчас являют собой пример в решении задач укрепления технологического суверенитета, подчеркнул президент. «Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это передовые, необходимые на Земле технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны», – сказал Путин. «Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – отметил глава государства. Также в среду президент заявил, что необходимо значительно увеличить производство спутников.