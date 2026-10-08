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В Польше бобры перегрызли предупреждающий об опасности грызунов знак
В польском лесничестве бобры повалили дубовый столб с предупреждающей табличкой
В польском лесничестве Люблинец бобры перегрызли и повалили деревянный столб со знаком, предупреждающим об опасности этих животных.
На берегу одного из прудов на территории польского лесничества Люблинец установили предупреждающую табличку об ущербе от грызунов, однако животные повалили конструкцию, передает РИА «Новости».
«Мы хотели предупредить о возможных последствиях деятельности бобров у пруда и в его окрестностях, поскольку бобры роют норы под дорогой и валят деревья вокруг пруда. Но бобры не хотят, чтобы вас предупреждали, и… перегрызли дубовый столб с информацией об опасности», – сообщили в лесничестве.
Лесники подчеркнули, что предупреждение было серьезным. По их данным, из-за деятельности бобров ослабленные деревья могут упасть, а подкопанный грунт под дорогами представляет опасность для посетителей.