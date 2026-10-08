В Польше бобры перегрызли предупреждающий об опасности грызунов знак

В польском лесничестве бобры повалили дубовый столб с предупреждающей табличкой

Tекст: Мария Иванова

На берегу одного из прудов на территории польского лесничества Люблинец установили предупреждающую табличку об ущербе от грызунов, однако животные повалили конструкцию, передает РИА «Новости».

«Мы хотели предупредить о возможных последствиях деятельности бобров у пруда и в его окрестностях, поскольку бобры роют норы под дорогой и валят деревья вокруг пруда. Но бобры не хотят, чтобы вас предупреждали, и… перегрызли дубовый столб с информацией об опасности», – сообщили в лесничестве.

Лесники подчеркнули, что предупреждение было серьезным. По их данным, из-за деятельности бобров ослабленные деревья могут упасть, а подкопанный грунт под дорогами представляет опасность для посетителей.