Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала о работе с Минздравом для помощи ветеранам СВО

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и министр здравоохранения Михаил Мурашко провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы медицинской реабилитации ветеранов СВО, лекарственного обеспечения и психолого-психотерапевтической помощи.

В своем Telegram-канале Цивилева рассказала, что работа фонда «Защитники Отечества» с министерством здравоохранения – это важный элемент межведомственного взаимодействия, которое выстраивается для адресной помощи ветеранам и семьям погибших бойцов.

«В этом участвуют не только министерства и ведомства, но и ведущие медицинские и научные центры, где работают специалисты высочайшего класса. Собирая на площадке фонда профессионалов и неравнодушных людей, мы сможем решить главную задачу – окружить заботой каждого ветерана и помочь им вернуться к привычной жизни», – написала она.

Цивилева привела в пример то, как фонд помог ветерану СВО Евгению Грищенко. По ее словам, мужчина родился в Луганске, в 2014 году, ему, как и большинству земляков, пришлось отправиться в зону боевых действий.

«Летом 2022 года грузовой автомобиль, в котором Евгений ехал с товарищами, подорвался на мине. Евгений получил тяжелую травму и был демобилизован. Чтобы вернуться к привычной жизни, ему необходима операция – именно с такой просьбой Евгений обратился ко мне на встрече с ветеранами СВО на площадке Народного фронта», – рассказала глава фонда.

По словам Цивилевой, благодаря фонду Гришенко скоро поедет на обследование, чтобы подготовиться к операции.