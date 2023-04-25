Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль рассказала, почему поддерживает Россию

Энергетический аналитик и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выступила на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание», она напомнила о том, что теплое отношение к России ей стоило немалых жизненных невзгод, три года назад она вынуждена была уехать из Европы из-за угроз и поселиться в деревне в Ливане.

«Впервые я побывала в России только весной 2014 года, в туристической поездке, но австрийская пресса утверждала, что меня завербовали в качестве российской шпионки еще 30 лет назад. Это значит, что любой человек в сегодняшней Европе, который осмеливается продолжать сотрудничество с Россией, попадает в категорию шпионов, если не хуже», – приводятся ее слова на сайте общества.

Вместе с тем Кнайсль особо подчеркнула, что столь негативное восприятие и подмена политики санкциями характерны лишь для стран ЕС и Северной Америки, а в целом по миру отношение к России отличается куда большим разнообразием. Примером успешного многолетнего партнерства она назвала взаимодействие России и Китая. Не менее интересны взгляды на Россию и в мусульманских государствах.

«Сегодня из аэропортов Дамаска, Каира, Дубая продолжают летать прямые рейсы в Москву – это очень важная часть реальности в наше сюрреалистичное время. И обратите внимание на Турцию, вторую по военной мощи страну НАТО, которая сопротивляется любому давлению и отказывается вводить санкции против России. Отношения между Анкарой и Москвой – пример высокого искусства дипломатии», – акцентировала внимание Кнайсль.

Главной же задачей для России в современных условиях спикер видит создание нового образа России, призванного, прежде всего, повысить интерес жителей различных частей мира к возможностям нашей страны, в том числе в контексте иммиграции.